En medio de controversia política, el expresidente Wilson Ruiz interpuso en mayo de 2025 una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el mandatario actual Gustavo Petro, basándose en alegaciones contundentes del excanciller Álvaro Leyva. Según Leyva, Petro aloja un oscuro secreto: una adicción a las drogas. Revista Semana reveló que la investigación busca determinar si en efecto Petro consume sustancias que, de ser cierto, podrían afectar su desempeño como presidente.

Sigue a PULZO en Discover

“La denuncia fue respaldada por datos específicos suministrados por Leyva sobre fechas y lugares donde el mandatario habría tenido comportamientos extraños durante viajes oficiales”, afirmó el exministro Ruiz en entrevista con la citada revista.

Tras la gratitud de pruebas aportadas por el exministro, los representantes Carlos Cuenca, Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez fueron designados como investigadores del caso. El procedimiento formal inició el 21 de mayo de 2025, con una investigación minuciosa sobre el comportamiento del presidente Petro. Esta incluye un examen toxicológico que ha ordenado la Comisión, sujeto a la autorización de la Corte Suprema de Justicia y ejecutado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según El impreso.

Lee También

Paralelamente, se atestiguan indagaciones clave sobre el viaje oficial de Petro a París en junio de 2023, cuando según alegaciones del excanciller Leyva, el presidente desapareció por 48 horas y modificó su plan de vuelo sin previo aviso. Además, se sabe que la Comisión ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores evidencias documentales como el acto administrativo que permitió el viaje, la lista completa de la comitiva presidencial, informes de la misión, registros de vuelo y correspondencia diplomática de la Embajada de Colombia en Francia durante ese tiempo”.

Pero el polémico viaje a París no es la única mancha en el prontuario del presidente Petro. Otro escándalo durante un evento en La Guajira, que ocurrió en la misma fecha del viaje a París mencionado, la Comisión también ha procedido a recoger pruebas con la recolección de grabaciones y testimonios que captaron el acontecimiento.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.