La investigación por el asesinato de Laura Nathali Forero Montealegre, la empresaria de 38 años que murió durante un ataque armado en un exclusivo conjunto residencial de Flandes, Tolima, continúa avanzando mientras se conocen nuevos detalles sobre su vida personal y los negocios que desarrollaba dentro y fuera del país.

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La mujer residía desde hace varios años en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde había construido un perfil relacionado con el emprendimiento, el modelaje y la promoción de contenidos sobre bienestar y ejercicio.

Además de su actividad en redes sociales, Forero también se dedicaba a la comercialización de prendas de vestir y otros productos, actividad que desarrollaba mientras permanecía en el exterior.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la empresaria había regresado recientemente a Colombia para compartir unos días con sus hijos, su pareja y otros familiares. Llevaba aproximadamente una semana en el país y se hospedaba temporalmente en una vivienda del conjunto residencial Santa Ana, ubicado en inmediaciones de la vereda Camalá, en Flandes.

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El ataque ocurrió el pasado 9 de agosto, hacia las 5:15 de la tarde. Las primeras versiones indican que varios hombres armados ingresaron a pie al conjunto residencial aprovechando una zona boscosa ubicada en la parte posterior del lugar.

Posteriormente, los sujetos llegaron hasta la vivienda en la que se encontraban las víctimas y abrieron fuego.

Laura Nathali Forero recibió varios impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Girardot. Sin embargo, falleció antes de recibir atención médica.

En el mismo hecho resultó herido Brandon Jiménez Valero, que continúa bajo observación médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables del crimen y determinar cuál fue el móvil del ataque.

Como parte de las pesquisas, organismos de inteligencia ubicaron un vehículo que, presuntamente, estaría relacionado con los hechos. El hallazgo forma parte de las acciones encaminadas a identificar la ruta utilizada por los atacantes y esclarecer uno de los casos que más ha llamado la atención en los últimos días.

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