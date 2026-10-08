La ministra de Salud, Ana María Vesga, respondió a los cuestionamientos de la senadora Jennifer Pedraza sobre su formación académica y publicó un documento de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona, para respaldar el título de maestría que aparece en su perfil oficial.

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Dicha controversia surgió por diferencias entre la información divulgada por el Ministerio y los registros de la hoja de vida de la funcionaria en el sistema público.

El cruce comenzó cuando Pedraza revisó los datos académicos de la ministra y señaló que, aunque la página del Ministerio de Salud la presenta como magíster en Economía de la Salud y del Medicamento, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) figuraba que no se había graduado de ese programa.

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La congresista también aseguró que la respuesta que recibió del Departamento Administrativo de la Función Pública no incluía soportes del título. Ante esa situación, cuestionó la información institucional y lanzó una crítica sobre la forma en que se presentan las credenciales académicas de los funcionarios.

“La ministra Ana María Vesga se presenta en la página oficial del Ministerio de Salud como ‘magíster en Economía de la Salud y del Medicamento’ de la Universitat Pompeu Fabra”, escribió Pedraza en su cuenta de X.

Luego planteó: “Si para ser ministro en Colombia no se exigen estos títulos, ¿para qué inflar el perfil?”. La senadora también anunció que solicitó a la universidad española confirmar si había otorgado el grado académico y pidió que el Ministerio revisara la información publicada.

Senadora @JenniferPedraz para responder a su inquietud adjunto titulo universitario. El control político a la función pública es bienvenido, la rigurosidad también. https://t.co/xqo2pAzX7I — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) October 8, 2026

La respuesta de Ana María Vesga a Jennifer Pedraza

La ministra contestó directamente a la congresista a través de X y acompañó su mensaje con una certificación expedida por la Universitat Pompeu Fabra. Con esa publicación, Vesga presentó un soporte documental para responder a las dudas sobre la culminación de sus estudios de posgrado.

“Senadora Jennifer Pedraz, para responder a su inquietud, adjunto título universitario. El control político a la función pública es bienvenido, la rigurosidad también”, escribió la funcionaria.

El documento compartido corresponde a una certificación sustitutoria del título oficial de Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento. Según la información publicada por Semana, el certificado indica que Vesga terminó los estudios el 26 de julio de 2026 y que fue expedido el 31 de julio de ese año.

La certificación señala que la ministra superó los estudios correspondientes y pagó los derechos de expedición del título. Este documento tiene carácter provisional mientras se emite el diploma definitivo.

De esta manera, Vesga respondió a los señalamientos de Pedraza con un documento emitido por la institución académica. La controversia se originó por la ausencia del soporte en los registros públicos consultados por la senadora, mientras que el certificado divulgado por la ministra respalda que culminó la maestría.

¿Por qué Jennifer Pedraza cuestionó la hoja de vida de la ministra?

El cuestionamiento de la congresista se concentró en la diferencia entre la presentación académica de Vesga en la página del Ministerio de Salud y los datos que aparecían en su hoja de vida registrada en el Sigep.

Pedraza sostuvo que no encontró el soporte del título en la documentación que recibió de Función Pública y anunció que acudiría directamente a la universidad española para obtener una confirmación. También pidió revisar la información institucional mientras se aclaraba la situación.

La publicación del certificado por parte de Vesga añadió un documento a la discusión pública. El caso puso el foco en la importancia de que los perfiles oficiales de los funcionarios coincidan con sus soportes académicos y registros administrativos.

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