La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, volvió a encender el debate sobre las denuncias por falta de medicamentos dentro del sistema de salud colombiano.

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El joven falleció el 14 de marzo, mientras esperaba la entrega del medicamento Blinatumomab, una inmunoterapia fundamental para su tratamiento contra el cáncer y que, según había denunciado públicamente, llevaba meses reclamando a Nueva EPS.

Pinzón había sido diagnosticado con leucemia en febrero de 2025. Meses después, en octubre de ese mismo año, sus médicos le formularon el medicamento para continuar con el esquema de tratamiento. Sin embargo, según relató el propio paciente, nunca logró recibir el fármaco.

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El Blinatumomab es un medicamento de inmunoterapia utilizado para tratar la leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B. Este tratamiento funciona uniendo las células cancerosas con las células T del sistema inmunitario, lo que permite que el organismo pueda identificarlas y destruirlas.

A pesar de la importancia de este medicamento dentro del tratamiento, Pinzón aseguró que su entrega fue retrasada durante meses.

Caso de Jeisson Pinzón: joven murió esperando medicamentos

De acuerdo con sus denuncias, la falta del fármaco persistió incluso después de que un juez emitiera un fallo de tutela ordenando su suministro.

Ante la demora en la entrega del medicamento, el joven acudió a diferentes mecanismos legales para exigir su derecho al tratamiento.

Según explicó en su momento, contaba con una tutela que obligaba a la EPS a entregarle el medicamento. Sin embargo, afirmó que ni siquiera con esa orden judicial logró obtener el fármaco.

“Me fue formulado el medicamento en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de Nueva EPS. Esto a pesar de contar con un fallo de tutela a mi favor”, denunció.

Ante el incumplimiento de la orden judicial, Pinzón también presentó un incidente de desacato, un recurso legal que busca obligar a las entidades a cumplir los fallos de los jueces.

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El joven aseguró que buscó ayuda en varias instituciones del Estado para que se garantizara la entrega del tratamiento.

Entre las entidades a las que acudió estaban la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval ha provocado indignación en redes sociales y volvió a poner en el centro de la discusión el acceso oportuno a medicamentos dentro del sistema de salud en Colombia.

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