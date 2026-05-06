Max Henríquez Daza advirtió que desde este viernes comenzará a sentirse en Colombia la primera onda tropical del año, un fenómeno climático que suele traer consigo un aumento significativo de lluvias en varias regiones del país, como lo será Bogotá.

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Según explicó el experto a través de su cuenta en redes sociales, este sistema atmosférico impactará principalmente el norte y el centro del territorio nacional, zonas que ya han venido registrando precipitaciones en los últimos días y que podrían intensificarse con su llegada. Según el meteorólogo, incremento podría verse desde este 7 de mayo.

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Las imágenes compartidas por Henríquez muestran cómo se desplaza esta onda tropical desde el Caribe hacia el continente, acompañada de núcleos de tormenta que podrían traer lluvias fuertes, descargas eléctricas e incluso ráfagas de viento en algunas áreas. Este tipo de fenómenos es común en determinadas épocas del año y hace parte de la dinámica climática del trópico, pero su intensidad puede variar dependiendo de otros factores como la temperatura del mar y las condiciones atmosféricas regionales.

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Desde mañana llega la primera onda tropical del año. Esto va a causar más lluvias en el norte y centro del país pic.twitter.com/CGDShESL44 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 6, 2026

¿Qué es la onda tropical?

Según explica el Ideam, una onda tropical es un fenómeno meteorológico que consiste en una perturbación atmosférica dentro de los vientos alisios, que se desplaza de este a oeste a través de las zonas tropicales. Se trata, básicamente, de una franja de baja presión que altera las condiciones normales del clima y suele generar cambios bruscos, como aumento de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas.

Este tipo de sistemas es común entre mayo y noviembre en regiones como el Caribe y puede durar varios días mientras avanza. Aunque no siempre es peligroso, en algunos casos puede intensificarse y convertirse en el origen de tormentas o incluso huracanes, ya que muchas de estas formaciones nacen a partir de ondas tropicales que ganan fuerza sobre aguas cálidas.

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