El cuerpo de la joven fue encontrado entre los barrios Galán y La Igualdad (localidades de Puente Aranda y Kennedy) hacia las 3:00 p.m.; al parecer, y según las investigaciones judiciales, 12 horas después de la agresión en la que murió.

Un vendedor ambulante de la avenida carrera 68 con calle tercera fue quien encontró el cadáver, según el periódico Q’Hubo Bogotá que habló con el hombre, y contó:

“Yo estaba buscando un lugar en dónde poder orinar porque como trabajo en la calle no tengo donde hacerlo. Me acerqué al caño y me llevé una sorpresa terrible al ver que había un cuerpo en el piso. Yo me asusté, y lo que hice fue decirle a otro señor que me ayudara a ver si ella estaba con vida. En ese momento salió una rata desde la parte trasera del cuello de la muchacha; entonces, supimos que no había forma de ayudarla y avisamos a las autoridades”.