Un cruce de mensajes entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro se presentó este sábado 10 de octubre en X, luego de que el exmandatario relacionara los incendios registrados en el Tolima hace unos días con un anuncio del Gobierno nacional sobre la presentación de minerales críticos del departamento ante inversionistas extranjeros.

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La discusión comenzó con una publicación de Petro, quien citó una noticia que informaba: “Gobierno nacional anunció que presentará ‘minerales críticos’ del Tolima a inversores extranjeros”.

A partir de esa información, el expresidente cuestionó si los incendios habían sido provocados deliberadamente por ese motivo. “¿Por esto habían incendios provenientes de acción humana en Tolima?”, escribió en su trino.

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¿Por esto habían incendios proveniente de acción humana en el Tolima? pic.twitter.com/RMBzyDwQ0F — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2026

La publicación dio origen a una respuesta del vicepresidente Restrepo, quien rechazó la relación planteada por Petro y aseguró que los incendios fueron provocados por personas que calificó como criminales.

“¡Cuanta ignorancia en un trino! ¡Los incendios fueron provocados por manos criminales! Le pregunto más bien: ¿usted no se enteró del tema?”, respondió el vicepresidente en X.

Restrepo no se limitó a referirse a los incendios en el Tolima. En su mensaje, también cuestionó la postura del expresidente frente al crecimiento económico y las oportunidades de inversión en diferentes sectores del país.

Cuanta ignorancia en un trino !!! Los incendios fueron provocados por manos criminales !!! Le pregunto más bien: usted no se enteró del tema? Pero entiendo su fastidio al crecimiento económico y a encontrar oportunidades en varios sectores en el país; agroindustrial, minero, hidrocarburos, construcción, infraestructura, turismo, industria, servicios basados en conocimiento, energía, entre otros. Por eso usted logró un récord mundial !!! Tener el peor dato de inversión privada a PIB EN MÁS DE 51 años !!!! Y por eso nos dejó una tasa de crecimiento promedio en los últimos años de 1,6%. Algo que solo puede ser caracterizado como PÉSIMO ! Y cuando no hay crecimiento, ni inversión y hay derroche de gasto público y sobre endeudamiento, terminamos en inflación, aumento en el desempleo, destrucción de las finanzas públicas, déficit fiscal desbordado, falta de recursos para inversiones social y DESTRUCCIÓN ECONÓMICA: ES DECIR SU LEGADO !! En la Patria Milagro la nueva inversión nos llevará a más crecimiento sostenible, darle futuro a los territorios, generar empleo, más

bienestar social corregir su desastre fiscal y construir un país que sea protagonista de la quinta revolución industrial, con súper inteligencia, computación cuántica, adición energética y una minería responsable y protagonistas del cambio climático y la revolución tecnológica que evite lo que usted generó: la mayor deforestación en la historia reciente del país por acabar con la minería responsable y promover la minería criminal. El mayor incendio al final ha sido su legado. Pero de nuevo tranquilo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, aquí estamos para evitar las consecuencias de su desgobierno y falta de rigor técnico y macroeconómico. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 10, 2026

Además, mencionó actividades como la agroindustria, la minería, los hidrocarburos, la construcción, la infraestructura, el turismo, la industria, los servicios basados en conocimiento y la energía.

En ese contexto, lanzó críticas a los resultados económicos que, según él, dejó el Gobierno de Petro, particularmente en materia de inversión privada y crecimiento.

“¡Por eso usted logró un récord mundial! Tener el peor dato de inversión privada a PIB en más de 51 años. Y por eso nos dejó una tasa de crecimiento promedio en los últimos años de 1,6 %. ¡Algo que solo puede ser caracterizado como pésimo!”, escribió Restrepo.

El vicepresidente también relacionó la falta de crecimiento y de inversión con problemas como la inflación, el desempleo, el déficit fiscal y el endeudamiento público. Estas afirmaciones hicieron parte de los cuestionamientos que dirigió al expresidente en su publicación.

En la parte final de su mensaje, Restrepo defendió la llegada de nuevas inversiones como una alternativa para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y mejorar el bienestar social en los territorios.

El vicepresidente aseguró que, bajo la administración actual, la inversión permitirá corregir los problemas económicos que atribuyó al Gobierno anterior. También mencionó áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la energía y la minería responsable, al referirse a las oportunidades que, a su juicio, tiene Colombia.

Además, cuestionó la política minera del expresidente y la relacionó con la deforestación y el avance de actividades ilegales.

“Una minería responsable y protagonistas del cambio climático y la revolución tecnológica que evite lo que usted generó: la mayor deforestación en la historia reciente del país por acabar con la minería responsable y promover la minería criminal”, afirmó Restrepo en su publicación.

El vicepresidente cerró su respuesta con otra crítica directa a Petro, al señalar que los incendios no eran el único asunto que debía cuestionarse en relación con su administración.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.