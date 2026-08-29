El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llevará ante las autoridades de Estados Unidos información sobre presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la administración de Daniel Quintero y buscará que se evalúe una eventual solicitud de extradición de los involucrados.

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La información será presentada ante el FBI durante una reunión en Florida. Según informó Semana, la documentación apunta a una hipótesis sobre el supuesto movimiento de recursos públicos hacia el exterior mediante operaciones que habrían involucrado a empresas y cuentas en Panamá y Estados Unidos.

Esos señalamientos hacen parte de investigaciones que también avanzan en Colombia y no constituyen, por ahora, una condena contra las personas mencionadas.

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Gutiérrez busca que se rastree el eventual movimiento internacional de los recursos y que, si las autoridades encuentran delitos con jurisdicción en Estados Unidos, se estudien las acciones judiciales correspondientes.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre el entorno de Daniel Quintero?

La Fiscalía adelanta procesos relacionados con presuntas irregularidades durante el periodo de gobierno de Quintero. Uno de los expedientes mencionados por la revista involucra a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, por hechos relacionados con contratación pública en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano.

De acuerdo con la información publicada, la Fiscalía tiene previsto imputarle a Miguel Quintero los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El citado medio señala que, según la legislación aplicable, las penas máximas para esos delitos pueden alcanzar cinco y 22 años de prisión, respectivamente.

La investigación también menciona a otros empresarios y personas cercanas al anterior gobierno de Medellín. Estos señalamientos hacen parte de las hipótesis que las autoridades deberán probar dentro de los respectivos procesos judiciales.

¿Cómo habría salido el dinero de Medellín hacia el exterior?

Uno de los elementos que busca establecer la Alcaldía es la posible ruta que habrían seguido recursos presuntamente obtenidos mediante hechos de corrupción. La hipótesis presentada por Gutiérrez apunta a que el dinero habría salido de Colombia, pasado por Panamá y terminado en Estados Unidos.

El alcalde ya había señalado que las autoridades tenían información sobre presuntos socios y testaferros residentes en Miami, además de sociedades que podrían haber servido para mover o darle apariencia de legalidad a recursos de origen cuestionado.

La documentación que será presentada al FBI incluiría estados financieros, transacciones bancarias, testimonios y datos de empresas que, según la investigación citada por Semana, podrían estar relacionadas con el supuesto entramado.

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