El domingo anterior 7 de septiembre una arquitecta joven boyacense, identificada como Yudi Alexandra Castellanos Solano, de 23 años, fue arrastrada por el caudal del río Güejar mientras disfrutaba de una actividad turística en Meta. Desde entonces, la joven estuvo desaparecida y su familia señaló que tanto las autoridades como los responsables del viaje abandonaron sus obligaciones, pues no había suficientes medidas de seguridad, como informó Blu Radio.

Ahora, dos días después, en Caracol Radio se informó que la joven fue hallada sin vida en el río Güejar, en el Meta, en el sector de La Macarena. La familia ha empezado a hacer los trámites para trasladar su cuerpo a Tunja, donde se le dará cristiana sepultura.

“Ya ayer era nuestro último día del viaje a Caño Canoas, era un sendero. Llegamos a Caño Canoas, habíamos caminado unos 200 metros y había un punto de agua por el que no íbamos a entrar, pero decidimos unirnos, éramos 30 personas, pero cuando llegamos al punto de las tres cascadas, el guía que nos acompañaba fue por un sitio por el que teníamos que pasar, pero vio que el río estaba muy caudaloso y prefirió devolvernos por el sitio por el que habíamos empezado la caminata”, explicó su hermano Leonardo Castellanos Solano, quien intentó salvarla sin éxito y cuestionó la irresponsabilidad de la empresa EcoTrips organizadora del viaje, según informa El Tiempo.

Leonardo denunció la ausencia de chalecos salvavidas o equipos de seguridad y la falta de señal de celular en la zona donde la corriente arrastró a su hermana. Cinco voluntarios de la Defensa Civil iniciaron la búsqueda en las aguas del río Güejar tres horas después del accidente. Sin embargo, para esta labor fue necesario que los vecinos locales prestaran un bote y un motor para sostener la búsqueda que tuvo que suspenderse al anochecer y reanudarse al día siguiente, hasta que 72 horas después de su desaparición se pudo encontrar su cuerpo.

La familia de la arquitecta boyacense reclama mayor apoyo en las búsquedas y subraya las deficiencias de EcoTrips, la empresa responsable. Además, señalaron que la presencia de grupos armados complicó aún más la búsqueda, dado que ni el Ejército ni la Policía intervinieron en las labores para evitar posibles riesgos.

