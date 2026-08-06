La Defensoría del Pueblo manifestó su respaldo al registrador nacional, Hernán Penagos, luego de denunciar la circulación de amenazas y mensajes intimidatorios dirigidos contra él, otros funcionarios de la Registraduría Nacional y las instalaciones de esa entidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Registrador salió en defensa de elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Hay mala fe”)

Según el organismo, las publicaciones han sido difundidas desde cuentas anónimas en redes sociales y aparecen en medio de cuestionamientos sobre el proceso electoral y de acusaciones de fraude que, aseguró, se han hecho por fuera de los mecanismos institucionales.

Defensoría rechazó amenazas contra Hernán Penagos y funcionarios de la Registraduría

En un comunicado divulgado este 6 de agosto, la Defensoría expresó su solidaridad con el registrador y con los servidores de la organización electoral, al advertir que los mensajes violentos ponen en riesgo la integridad de quienes participan en el desarrollo de las elecciones.

Lee También

La entidad señaló que los cuestionamientos a los procesos electorales hacen parte de una democracia, pero insistió en que deben presentarse por las vías legales y sin recurrir a amenazas o actos de hostigamiento.

Además, alertó por el aumento de la violencia en entornos digitales, al considerar que este tipo de comportamientos deteriora el debate público y puede derivar en hechos más graves.

Este es el comunicado de la Defensoría:

En las últimas semanas han circulado en redes sociales mensajes intimidatorios y contenidos que promueven represalias y hechos de violencia contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, servidores y servidoras de la @Registraduria y sus instalaciones,… pic.twitter.com/uXdLvWhoF0 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 6, 2026

Qué pidió la Defensoría ante amenazas contra el registrador

Entre las solicitudes hechas por el organismo está que la Fiscalía General de la Nación investigue el origen de los mensajes intimidatorios, preserve la evidencia digital e identifique a los posibles responsables cuando las publicaciones puedan constituir delitos.

También pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar nuevamente el nivel de riesgo del registrador nacional y de los funcionarios de la Registraduría para adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias.

A su vez, hizo un llamado a las plataformas digitales para que moderen y retiren contenidos que representen amenazas o incitación a la violencia.

Defensoría llamó a desescalar el lenguaje político

En el documento, la entidad también exhortó a las instituciones, organizaciones sociales y sectores políticos a rechazar cualquier forma de violencia contra las autoridades electorales y a promover un debate democrático dentro de los canales institucionales.

Asimismo, recordó que las personas con cargos públicos o amplia visibilidad tienen una responsabilidad especial de evitar discursos que incrementen los riesgos para otras personas o afecten la confianza en las instituciones.

Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación en cumplimiento de su función constitucional de proteger y promover los derechos humanos

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.