Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico incendio ocurrido el lunes 19 de septiembre en el corregimiento de Cocora, zona rural de Ibagué, cobró la vida de Carlos Eduardo Mosquera, un hombre de 73 años conocido como ‘El Indio’ entre sus allegados. Los hechos sucedieron en horas de la noche, cuando Mosquera se encontraba cerca de la finca donde residía. La emergencia provocada por las llamas fue alertada a su familia, quienes indicaron que Mosquera habría decidido salir de su vivienda con la intención de colaborar en el control del fuego, situación que dejó su ubicación incierta por un tiempo.

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Según el testimonio de Felipe Duarte, hijastro del fallecido, él regresaba de Ibagué cuando recibió la noticia sobre el incendio. De inmediato inició la búsqueda de Carlos Eduardo, sumándose a labores de contención de las llamas y preguntando constantemente por su paradero. Sin embargo, fue solo después de un tiempo que lograron localizarlo, hallando el cuerpo en una zona cercana al lugar donde se originó la emergencia.

Las primeras hipótesis planteadas por los familiares y con base en lo observado en el lugar indican que Mosquera podría haber sufrido una caída mientras desplazaba por el terreno accidentado y, posteriormente, habría inhalado humo, situación que habría contribuido a su muerte. No obstante, las causas definitivas de su fallecimiento serán determinadas por las autoridades competentes, ya que se encuentran en proceso de atención y análisis del caso.

El cuerpo de Mosquera fue encontrado calcinado en medio del área afectada por el incendio. En el sitio se presentaron los bomberos, quienes trabajaron en el control de la emergencia, en tanto se esperaba la llegada de la Policía Judicial para iniciar los actos urgentes y proceder con el levantamiento oficial del cuerpo, de acuerdo con las normas establecidas para este tipo de hechos.

Carlos Eduardo Mosquera residía en el sector desde hacía aproximadamente 20 años, dedicándose principalmente al cuidado de su finca, aunque también era conocido por trabajar en la Plaza de la 21, donde vendía yuca. Su trato cercano con los habitantes de Cocora le permitió forjar numerosas amistades y ser recordado por su carácter alegre y su afición a la música mexicana, que usualmente compartía con vecinos y amigos. El evento causó gran tristeza entre familiares y allegados, quienes acudieron al lugar para recordarlo y expresar su pesar por la pérdida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis sobre la muerte de Carlos Eduardo Mosquera en el incendio de Cocora?

De acuerdo con la información proporcionada por la familia y lo que se observó en el lugar, una de las principales hipótesis es que Carlos Eduardo Mosquera pudo haber caído mientras trataba de desplazarse por el terreno durante el incendio. Posteriormente, habría inhalado humo, lo que podría haber contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, las causas exactas serán determinadas por las autoridades tras las investigaciones pertinentes.

¿Quién era Carlos Eduardo Mosquera y cómo era recordado en la comunidad de Cocora?

Carlos Eduardo Mosquera, conocido como ‘El Indio’, vivió durante unos 20 años en Cocora, donde se dedicaba al cuidado de una finca. Además, trabajaba en la Plaza de la 21 vendiendo yuca y era reconocido por su relación cercana con los habitantes de la zona. Familiares y amigos lo describen como una persona alegre y amante de la música mexicana, característica que compartía frecuentemente con la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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