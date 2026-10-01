La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el asesinato del taxista Daniel Chirino, ocurrido en Ciudad Verde, Soacha, apunta a una posible extorsión contra conductores del municipio. El crimen ocurrió el 30 de septiembre, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al conductor y uno de ellos descendió para atacarlo a tiros.

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Uno de los elementos que sustenta esta línea de investigación es un video que habría sido grabado por los propios agresores durante el homicidio. En la grabación se escucha al atacante lanzar una amenaza y mencionar a alias ‘Moisés’ y alias ‘Federico’, nombres que las autoridades relacionan con una estructura conocida como ‘Los Satanás’. Sin embargo, la Policía todavía debe establecer la autenticidad y el alcance de esas afirmaciones.

(Vea también: Sicarios grabaron aterrador video en el que asesinan a tiros a taxista en Soacha: “¿Van a pagar o no?”)

La grabación también es analizada para determinar si el crimen estaría relacionado con supuestos cobros de dinero a conductores. Versiones conocidas por medios de comunicación señalan que los responsables habrían reclamado el pago de una ‘vacuna’ antes de dispararle al taxista, aunque las autoridades continúan recopilando elementos para establecer si esa fue efectivamente la razón del ataque.

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La posible participación de ‘Los Satanás’ tampoco ha sido establecida de manera definitiva. Aunque uno de los hombres que aparece en el video asegura pertenecer a esa organización, las autoridades deben verificar si realmente existe un vínculo entre los atacantes y dicha estructura criminal. La Policía de Soacha activó un plan para localizar a los dos responsables y adelanta labores de investigación para esclarecer el caso.

Otro elemento que podría ayudar a determinar lo ocurrido son las cámaras de seguridad instaladas en Ciudad Verde. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los atacantes, establecer cómo llegaron hasta el lugar y determinar la ruta que utilizaron para escapar después de dispararle al conductor. También se revisa el contenido del video para compararlo con las evidencias recogidas en la escena.

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