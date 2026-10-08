Una columna de agua sorprendió a quienes transitaban por el norte de Bogotá este jueves, luego de que se reportara una fuerte fuga en la calle 125 con carrera Séptima. La presión del chorro alcanzó varios metros de altura, mientras el agua se extendía por la vía y complicaba la movilidad en ambos sentidos.

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Videos enviados desde el lugar dejan ver la magnitud de la emergencia: una gran cantidad de agua sale a presión a un costado de la carrera Séptima y se desplaza sobre la calzada. El reporte ciudadano advierte sobre las afectaciones en este corredor vial.

Pero la inundación no sería el único problema. En las imágenes también se aprecian daños en la cubierta de una estructura cercana, que sería una estación de servicio o una construcción similar, además de un vehículo estacionado que habría resultado afectado.

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🚨 URGENTE | Solicito apoyo inmediato de las entidades competentes ante la ruptura de un tubo de agua en la carrera 7 con calle 124, frente a la estación de servicio Texaco. La emergencia habría provocado incluso la caída del techo de la gasolinera. ¡Se requiere atención urgente para evitar mayores riesgos y proteger a la ciudadanía! @AcueductoBogota @IDIGER @alcaldiausaquen @CarlosFGalan @GobiernoBTA — Jesús Araque (@araqueconcejal) October 9, 2026

Según la información entregada junto con los videos, la fuerza del agua habría derribado parte del techo y comprometido el automóvil. Sin embargo, este detalle no ha sido confirmado oficialmente, por lo que todavía no está claro el alcance total de los daños materiales.

Hasta el momento, tampoco se conoce si hubo personas lesionadas ni si otros establecimientos o vehículos sufrieron afectaciones por la salida de agua.

La emergencia se presenta, además, en un punto de la carrera Séptima donde avanzan trabajos relacionados con el proyecto del corredor verde. Por ahora, no hay información oficial que permita establecer si las obras tienen alguna relación con el incidente.

Mientras se conoce un balance de las autoridades, los videos dejan ver la fuerza de la fuga y los daños que habría causado en este sector del norte de la capital.

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