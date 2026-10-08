Por: EL PILON SA

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Los habitantes del barrio Villa Dariana, ubicado al sur de Valledupar, expresan su preocupación ante las condiciones precarias de la entrada Adalberto Ovalle. Esta zona enfrenta problemas como huecos, hundimientos e inundaciones, situaciones que dificultan la movilidad tanto de vehículos como de peatones. Conforme a declaraciones de José Gregorio Hernández Silva, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Dariana 2, el deterioro de la vía no responde a causas naturales, sino al resultado directo de los trabajos de alcantarillado realizados por contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar).

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De acuerdo con Hernández, la vía comenzó a colapsar luego de las obras de alcantarillado y, con cada temporada de lluvias, los inconvenientes se agravan. La comunidad debe lidiar no solo con huecos y desniveles, sino también con desbordamientos y malos olores. Las precipitaciones tapan los huecos y hundimientos, volviéndose trampas invisibles para quienes transitan. Esta problemática afecta de manera directa a conductores, quienes enfrentan caídas, deslizamientos y daños mecánicos en sus vehículos, mientras los taxistas se ven obligados a incrementar sus tarifas por las dificultades. Los peatones, especialmente niños y adultos de la zona, arriesgan su seguridad al intentar esquivar estas zonas anegadas, exponiéndose incluso a accidentes.

Desde Emdupar, la respuesta a estas inquietudes señala que no se puede vincular de forma categórica el estado actual de la vía con el rebosamiento ocurrido en mayo. Según la empresa, el incidente fue atendido y después se procedió a reparar el pavimento asfáltico. No obstante, Emdupar considera importante realizar una evaluación técnica que permita determinar de manera precisa la causa de los daños presentes. Por tal motivo, como señaló Mayttorena Baute Castilla, jefe de Gestión Técnica de la entidad, se ha programado una inspección de la red de alcantarillado en el sector, con el objetivo de descartar filtraciones o afectaciones subterráneas que puedan estar incidiendo sobre la malla vial.

Emdupar informó también que, como el problema está relacionado con el estado de la vía, la información será compartida con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Valledupar, entidad competente para evaluar y mantener el pavimento. Se busca así una solución integral que devuelva la movilidad y seguridad a los habitantes de Villa Dariana. Por su parte, los residentes solicitan la intervención de la Personería Municipal y la Secretaría de Obras Públicas para inspeccionar el área y verificar la calidad de los trabajos realizados en el alcantarillado. La comunidad exige acciones inmediatas para impedir que las condiciones actuales sigan representando un riesgo para quienes viven y transitan por este sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de los problemas en la entrada Adalberto Ovalle del barrio Villa Dariana?

Según José Gregorio Hernández Silva, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Dariana 2, el deterioro de la entrada Adalberto Ovalle se produjo después de los trabajos de alcantarillado ejecutados por contratistas de Emdupar. Hernández asegura que estos trabajos se llevaron a cabo de manera deficiente, lo que llevó a problemas como hundimientos, huecos e incluso inundaciones. Emdupar, por su parte, sostiene que es necesario un análisis técnico para identificar si las afectaciones actuales tienen relación directa con las obras pasadas.

¿Qué soluciones propone Emdupar y cómo participan las autoridades de Valledupar en el caso de Villa Dariana?

Emdupar informó que ha programado una inspección de la red de alcantarillado en el sector para descartar filtraciones o problemas subterráneos. Además, la empresa coordina con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Valledupar para que esta entidad, encargada del mantenimiento del pavimento, participe en la evaluación y búsqueda de una solución estructural. La comunidad también pide la intervención de la Personería Municipal y más obras que aseguren la movilidad y la seguridad de quienes habitan y transitan por la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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