La vida de los seres queridos de Viviana Suárez cambió desde el pasado viernes 31 de octubre por culpa de un borracho al volante que le quitó la vida a ella y a su esposo, Carlos Cadavía. Ahora la mamá de la mujer, madre de un bebé, clama para que se haga justicia y el fallecimiento de su hija, así como el de su yerno, no quede en la impunidad.

Viviana y Carlos, como hacían todos los días, se desplazaban cerca de las 6 de la mañana por la calle 63 de Bogotá para llegar a sus trabajos; cada uno conducía una motocicleta para ir juntos por un tramo y luego ir por su propio recorrido. Sin embargo, un carro blanco iba a toda velocidad por el otro carril, chocó contra el separador y atropelló a la pareja, que murió en el lugar, además de dejar tres heridos más.

El vehículo blanco se volcó y sus ocupantes quedaron ilesos, mientras se tambaleaban y se les dificultaba hablar al estar en un evidente estado de alicoramiento alto. Los testigos reclamaron e intentaron golpear a los ocupantes del automóvil y, en medio de la confusión, el conductor aprovechó y huyó del lugar. Hasta ahora se desconoce su paradero

Frente a ello, la familia de Viviana Suárez insiste en que el irresponsable al volante responda por sus actos y dé la cara.

Mamá de mujer que murió en accidente de Bogotá hace reclamo

Sacando fuerzas en un momento difícil, Luz Dary Isaza, madre de Viviana, detalló que su hija y su yerno siempre tomaban la calle 63 para evitar las altas congestiones vehiculares que se forman en la 80. Lamentablemente, esa ruta la arruinaron unos irresponsables que insistieron en subir borrachos a un vehículo, por lo que la señora, desde su dolor, no comprende cómo unas personas así no asumen las consecuencias por el dolor que han ocasionado.

“… Dos borrachos que andan en un carro sean tan irresponsables, no ver que dañan a una familia entera”, dijo Isaza en Noticias Caracol.

Esta era la pareja que murió en trágico accidente de Av. Mutis, en Bogotá Ampliación >>> https://t.co/jjOjMy27BT pic.twitter.com/8Plf0hiqMT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 2, 2025

Para la mujer ha sido doloroso afrontar tal situación, por lo que en medio de sus palabras se quiebra en llanto, sin entender todavía por qué a su hija, que solo quería ir a trabajar, se la arrebataron unos desadaptados. Luz Dary Isaza exige que ubiquen pronto al sujeto que prefirió escaparse en lugar de dar la cara y que responda por, lo que considera, la inmerecida muerte de Viviana.

“Lo único que pedimos por los medios es que nos ayuden a ubicar a ese tipo, porque tiene que haber justicia… que pague con cárcel o con lo que sea, porque yo sé que ella no merecía haberse ido así, injustamente por [culpa de] un borracho irresponsable”, sentenció la madre de la fallecida en Caracol.

Por su parte, Jhon Isaza, hermano de la víctima, tampoco ocultó su dolor y arremetió contra el conductor borracho: “Causó un daño muy grande y no fue capaz de quedarse en el sitio y responder por los hechos, o ver si podía prestar primeros auxilios”

