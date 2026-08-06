En su último día como presidente de Colombia, Gustavo Petro no deja de tener escándalos dentro de su Gobierno, esta vez por una de sus muchas piedras angulares: Juliana Guerrero. A esta mujer le filtraron un audio en el que transa una jugada para que no le retiren su esquema de seguridad.

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La exdelegada del mandatario en la Universidad Popular del Cesar sabe que tiene las horas contadas para seguir disfrutando de las mieles del Estado, por lo que ya busca una jugada (que parece desesperada) para mantener sus beneficios.

En la grabación, que sería un mensaje de Guerrero a través de WhatsApp, ella dice que le pidieron cambiar su estatus a activista de derechos humanos o militante de un partido político. La del escándalo del título falso aseguró que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), le mandó una misiva a Petro para que la casi viceministra cambie su condición para sostener sus escoltas.

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Ante eso, a Guerrero se le escucha pedirle a una persona que le mantenga su esquema de seguridad, argumentando que enviará un documento que la certifique como integrante del Polo Democrático.

“Me van a mandar el certificado de militancia del Polo Democrático. Yo le pregunté a Augusto [Rodríguez] y me dijo que enviara eso a la persona que me estaba haciendo el estudio de seguridad, o sea, tú”, manifiesta Guerrero en el audio, probablemente dirigido a un funcionario de la UNP.

🔴🇨🇴ATENCIÓN. Se filtra audio de Juliana Guerrero donde solicita a la UNP reforzar su esquema de protección por orden de @petrogustavo sin estudios de seguridad. 🚨Un evidente TRÁFICO DE INFLUENCIAS Pide maquillar informe que la coloque como activista y miembro del Polo pic.twitter.com/DnVCv1AK8h — By Viral 24 (@ByViral24) August 6, 2026

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La exdelegada del Gobierno agregó que así es como podría justificar su esquema e inclusive “reforzarlo”. De corroborarse lo que se le escucha, Guerrero podría enfrentar un tercer lío con la justicia por tráfico de influencias.

A esto se suma las investigaciones en su contra por el título profesional que falsificó y la presunta red que orquestó con su hermana para otorgar contratos con el Estado a cambio de millonarios pagos.

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