Después de entregarse voluntariamente en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote, Ricardo González, quien es señalado de estar implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fue imputado por la Fiscalía.

Durante la audiencia, la entidad estableció que González fue identificado por las cámaras de seguridad de Before Club portando un disfraz con orejas de color negro, lo que permitió que otras grabaciones y testimonios lo señalen como el segundo agresor de Jaime Esteban Moreno. Esto, teniendo en cuenta que ya fue judicializado Juan Carlos Suárez Ortiz, como otro de los autores principales del hecho.

En sus argumentos, la Fiscalía estableció que después de adelantar los actos investigativos, González debe responder por el delito de homicidio agravado, tipificado en los artículos 103 y 104 del Código Penal colombiano, específicamente bajo la circunstancia de haber colocado a la víctima en situación de indefensión.

La fiscal del caso señaló que los agresores actuaron de manera voluntaria y deliberada, coordinando sus acciones con el objetivo de causar la muerte de Jaime Esteban Moreno, apuntando a zonas vitales del cuerpo. La sanción prevista para este tipo de delito ronda entre 45 y 55 años de prisión.

La Fiscalía explicó que la determinación final de la pena depende de la presencia de circunstancias de menor o mayor gravedad. Cuando existen atenuantes, la pena puede comenzar desde el mínimo, pero si se presentan agravantes, como ocurre en este caso, el juez debe ubicarla en los rangos medios o altos, fuera del primer cuarto del marco punitivo.

Agregó el ente investigador que en caso de que González acepte los cargos, podría obtener una rebaja en la pena para llegar a pagar hasta 25 años.

“Por lo tanto, en caso de una sentencia condenatoria por homicidio agravado, en las circunstancias imputadas por la Fiscalía, la pena no podría partir de los cuatrocientos meses de prisión, equivalentes a treinta y tres años y cuatro meses, sino que se ubicaría en un rango superior, cercano o superior a los cuarenta años de prisión, debido a la concurrencia de circunstancias de menor y mayor punibilidad”, dijo la fiscal del caso.

De esta manera, el proceso judicial para esclarecer la muerte de Jaime Esteban Moreno continúa, teniendo en cuenta que también ya fue legalizada la captura de González.

