Un nuevo hecho de violencia sacude a Soacha, Cundinamarca, tras el asesinato de Lucero Ramírez, una líder social del municipio. El crimen ocurrió en el barrio Villa Sandra, ubicado en la comuna 4, de acuerdo con Caracol Radio.
Tras lo sucedido, la Alcaldía de Soacha rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.
#Soacha | Fue asesinada en el barrio Villa Sandra, en la comuna 4 de Soacha, Lucero Ramírez, una líder social del municipio. Desde la alcaldía municipal rechazaron los hechos y ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita la captura de los responsables del hecho.
Vía: @Nia_Maldonadoo
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2026
La administración municipal busca que la ciudadanía aporte datos que ayuden a esclarecer el caso y avanzar en la investigación. Por ahora, la información suministrada no precisa las circunstancias en las que ocurrió el asesinato ni señala posibles responsables.
El homicidio de Ramírez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra los liderazgos sociales y la necesidad de esclarecer estos hechos.
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