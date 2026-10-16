Un nuevo hecho de violencia sacude a Soacha, Cundinamarca, tras el asesinato de Lucero Ramírez, una líder social del municipio. El crimen ocurrió en el barrio Villa Sandra, ubicado en la comuna 4, de acuerdo con Caracol Radio.

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Tras lo sucedido, la Alcaldía de Soacha rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

La administración municipal busca que la ciudadanía aporte datos que ayuden a esclarecer el caso y avanzar en la investigación. Por ahora, la información suministrada no precisa las circunstancias en las que ocurrió el asesinato ni señala posibles responsables.

El homicidio de Ramírez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra los liderazgos sociales y la necesidad de esclarecer estos hechos.

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