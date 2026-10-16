Escrito por:  Redacción Nación
Oct 16, 2026 - 7:41 pm

Un nuevo hecho de violencia sacude a Soacha, Cundinamarca, tras el asesinato de Lucero Ramírez, una líder social del municipio. El crimen ocurrió en el barrio Villa Sandra, ubicado en la comuna 4, de acuerdo con Caracol Radio. 

Tras lo sucedido, la Alcaldía de Soacha rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

 

La administración municipal busca que la ciudadanía aporte datos que ayuden a esclarecer el caso y avanzar en la investigación. Por ahora, la información suministrada no precisa las circunstancias en las que ocurrió el asesinato ni señala posibles responsables.

El homicidio de Ramírez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra los liderazgos sociales y la necesidad de esclarecer estos hechos.

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