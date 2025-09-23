En medio de un ambiente político cargado de polémica, el presidente colombiano Gustavo Petro vive días intensos. Primero, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, arremetió contra el presidente en un documento presentado ante la Comisión de Acusación del Congreso, en el cual afirmó que Petro no asistió a ciertos eventos durante una gira oficial en Chile y sugirió que tenía problemas con el alcohol y con adicciones.

Ante tales señalamientos, Petro respondió calificando a Leyva de “hidalgo viejo y sobornado”. Además rechazó totalmente las acusaciones sobre sus hábitos de consumo asegurando que un hombre con su disciplina política no puede tener ningún tipo de adicción, ni al alcohol ni a las drogas. “Estoy rodeado de afecto, lo que según él le ha permitido mantenerse con vida”, mencionó el mandatario.

Este acto del exministro produjo la indignación del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en redes sociales manifestó su enojo ante lo que él llamó la “la locura frenética” de Leyva. “Este problema va más allá de la libertad de expresión, es una muestra de la perversidad inherente a la política”, expresó el funcionario.

“Lo que pasa es que Leyva es obvio que tiene demencia senil y cuando yo era chiquito había que hacer contraste de la información y buscar alguna base. Acá lo que siempre hay es que el señor sale a hacer una arremetida contra alguien y un medio lo replica y le hace eco. Desde antes era loco y senil, yo nunca lo sentí como jefe, administrativa usted lo pudiera pensar, pero nunca lo sentí como un jefe real, yo me entendía con el presidente”, señaló Benedetti.

Pero la historia no termina allí. Más allá de los dimes y diretes, la contienda entre Leyva y Petro ha desatado una ola de descontento entre la clase política y la opinión pública, ya que Leyva ha sido relacionado con un complot orquestado para desestabilizar al presidenta Petro. De acuerdo con grabaciones secretas que fueron filtradas, Leyva habría buscado apoyo en los Estados Unidos para efectuar lo que parece ser un golpe de estado, desplazando a Petro y sustituyéndolo por la vicepresidenta Francia Márquez.

