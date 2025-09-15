El expresidente Álvaro Uribe ha dejado ver en los últimos días cómo se mueve su agenda, dejando claro que está inmerso en el ambiente de elecciones, de cara a lo que viene para Senado, Cámara y presidencia el próximo año.

A través de sus redes sociales, el exmandatario suele publicar las reuniones que tiene con los integrantes de su partido, el Centro Democrático, en diferentes departamentos y ciudades, abordando diversos temas, no solo en cuanto a elecciones, sino también sobre la gestión de quienes están en cargos públicos por parte de esa bancada.

(Vea también: Aparece video del momento exacto en que Cabal saludó (con micrófono) a viuda de Miguel Uribe)

Álvaro Uribe presume de taza con la palabra “uribestia”

En la tarde de este 15 de septiembre, Álvaro Uribe justamente mostró que adelantaba reuniones con sus compañeros de Boyacá para abordar la disminución en la compra de vivienda en el departamento.

Lee También

Sin embargo, el exmandatario llamó la atención por otro detalle. En las fotografías que difundió, dejó ver que la taza que lo acompaña en sus diligencias para tomar café tiene la imagen del famoso burro de la película Shrek con la palabra “uribestia”. Esto, resaltando que el dibujo animado tiene la mano en el corazón, representando el logro del partido Centro Democrático.

(Vea también: Claves para entender qué pasaría si Estados Unidos descertifica a Colombia; ¿recorte de plata?)

Primera reunión virtual con nuestros compañeros de Boyacá. Más adelante se publicará video resumen. La venta de vivienda pasó en ese dpto de aprox. 3000 viviendas en 2021 a 1800 en 2024 y este año cerrarían con 1600, sin impacto en vivienda rural. pic.twitter.com/q6bMetyK14 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 15, 2025

Sin decir nada al respecto, el gesto del expresidente se muestra como una burla a quienes suelen llamar a sus simpatizantes de esta manera.

Los comentarios no se han hecho esperar y en su mayoría, han sido de risas, resaltando el sentido del humor del exmandatario. Aunque muchos pensaron que se trataba de un montaje, el presidente ya ha publicado varias fotografías con la taza, dejando ver que no se trata de ninguna modificación.

Conectados con nuestros compañeros de Risaralda. pic.twitter.com/S2m35gWxGr — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 13, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.