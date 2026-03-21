La publicación del diario The New York Times sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta política en Colombia.

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Según el medio, dos fiscalías federales estarían adelantando indagaciones para establecer posibles vínculos del mandatario con el narcotráfico, una información que, aunque no implica acusaciones formales, provocó un fuerte cruce de declaraciones en el escenario público.

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Uno de los primeros en reaccionar fue el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien publicó un video en el que aseguró que cualquier aspirante a la presidencia debería comprometerse a que Petro responda ante la justicia.

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En su pronunciamiento, recordó que meses atrás presentó una denuncia ante autoridades estadounidenses con el objetivo de que se investigaran supuestos nexos del jefe de Estado con el narcoterrorismo.

El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder..¿Responder qué?. Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión. Yo no tengo haciendas ni… https://t.co/6J7it9P2fG — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

De la Espriella afirmó que la justicia norteamericana ya habría iniciado acciones y sostuvo que, en su criterio, “está pasando lo que tiene que pasar”. Además, reiteró sus acusaciones al señalar que Petro tendría responsabilidad en lo que calificó como alianzas ilegales, escándalos de corrupción y decisiones que, según él, han afectado la economía y la soberanía del país.

En ese contexto, el precandidato también lanzó críticas al establecimiento político, asegurando que los sectores tradicionales no actuarían contra el mandatario por supuestas complicidades históricas.

En su discurso, el abogado se presentó como una figura independiente capaz de enfrentar lo que considera impunidad en las altas esferas del poder. Incluso, afirmó que podría hacer “lo que nunca se ha hecho”, en referencia a impulsar acciones judiciales contra funcionarios con fuero y privilegios.

Las declaraciones provocaron una contundente respuesta del presidente Petro, quien rechazó de manera categórica los señalamientos y contraatacó con fuertes acusaciones.

El mandatario cuestionó a De la Espriella, recordando que, según él, ha denunciado en el pasado presuntos vínculos del abogado con sectores del paramilitarismo, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

Petro también defendió su trayectoria personal y política, asegurando que no posee bienes en el exterior, ni ha incurrido en actos de corrupción. En su mensaje, enfatizó que nunca ha atacado a nadie sin pruebas y acusó a su contradictor de difundir afirmaciones sin sustento.

Además, dejó claro que no le preocupan las versiones sobre procesos en Estados Unidos, argumentando que en Colombia no ha sido acusado formalmente por los hechos que se le atribuyen.

El jefe de Estado señaló que, de existir dichas investigaciones, se trataría de indagaciones preliminares impulsadas, en su opinión, por sectores de oposición tanto en Colombia como en el exterior.

El intercambio de señalamientos subió de tono cuando Petro acusó a su contradictor de calumniarlo y advirtió sobre las posibles consecuencias de ese tipo de mensajes.

Incluso, sugirió que algunas interpretaciones de esos discursos podrían poner en riesgo su seguridad, al tiempo que defendió su postura de priorizar la vida por encima de cualquier interés personal o político.

Petro también cuestionó el trasfondo de la información difundida en medios internacionales, insinuando que podría tratarse de una estrategia para influir en el panorama electoral colombiano. Según dijo, estos hechos buscarían debilitar a los sectores progresistas y favorecer a otros actores políticos.

Este nuevo enfrentamiento refleja el alto nivel de polarización que vive el país, en un contexto preelectoral marcado por acusaciones, denuncias cruzadas y un ambiente político cada vez más tenso, donde las revelaciones internacionales y las disputas internas se entrelazan en el debate público.

De la Espriella le respondió a Gustavo Petro

En las últimas horas, el candidato presidencual le respondió a Petro de esta manera:

Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa. Con la justicia… https://t.co/SndBflWP4e — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 21, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.