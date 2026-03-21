El presidente Gustavo Petro aparece mencionado en registros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) como un “objetivo prioritario”, en el marco de investigaciones adelantadas por fiscales federales en Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Petro podría ir a la cárcel en EE. UU.? Dicen cuándo se sabrá resultado de nueva investigación)

Entre las hipótesis evaluadas por las autoridades estadounidenses se incluyen presuntos contactos con estructuras criminales, posibles beneficios a narcotraficantes en el contexto de políticas como la “paz total” y eventuales irregularidades ligadas a su campaña presidencial.

De acuerdo con información revelada por The Associated Press (AP) y citada por medios internacionales, los cuestionamientos contra Petro sobre presuntos vínculos con el narcotráfico iniciaron en 2022, al parecer, por declaraciones de informantes y líneas de inteligencia relacionadas con redes de narcotráfico. Sin embargo, Petro y su abogado han negado los señalamientos.

Lee También

En este sentido, fiscales de Brooklyn y Manhattan han interrogado a personas vinculadas con estos delitos para esclarecer si existieron gestiones indebidas, como supuestas solicitudes de sobornos a cambio de frenar procesos de extradición.

¿Por qué investigan a Gustavo Petro en Estados Unidos?

Las indagaciones en EE. UU. se originan en varias líneas que buscan establecer si existieron posibles vínculos indirectos con estructuras del narcotráfico, entre ellas menciones a presuntos contactos con el Cartel de Sinaloa y a un supuesto aprovechamiento de la política de ‘paz total’ para favorecer intereses de grupos ilegales, según recogió Semana.

Dentro de los elementos que analizan las autoridades también figuran versiones sobre presuntos aportes de organizaciones criminales a campañas políticas, así como hipótesis relacionadas con el uso de canales institucionales para facilitar el tráfico de drogas como cocaína y fentanilo a través de puertos en Colombia.

En ese contexto, la DEA habría incluido su nombre bajo la categoría de “objetivo prioritario”, una clasificación que esa agencia reserva para personas que, según sus análisis, podrían tener un impacto relevante en las dinámicas del narcotráfico.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.