De acuerdo con TV Globo G1, el hecho ocurrió el pasado 14 de diciembre, después de que Luciana Sinzimbra olvidara un regalo en un bar de la ciudad brasileña de Goiania.

“No puedes creer que la persona con la que has pasado tres años vaya a lastimarte, golpearte o tratar de matarte“, dijo Sinzimbra al mismo medio.

Sinzimbra, abogada de 26 años, anticipó que su novio podía ponerse agresivo y puso a grabar su celular y lo escondió en un lugar de su habitación donde Junqueira no pudiera verlo, detalla Globo.

El artículo continúa abajo

El sujeto golpeó a Sinzimbra en varias oportunidades en la cara, en las piernas y trató de asfixiarla. “Deja de golpearme… Para, estás loco, me vas a matar”, se le escucha decir a la mujer en el video.

Luciana Sinzimbra llevó el video a la policía de Goiania, pero Junqueira no fue arrestado porque no lo encontraron en flagrancia, explica Globo.

“No podía ver cuánto me afectó. Lo hice por mis sobrinas, tengo tres sobrinas pequeñas. Y pensar que la gente vive en un mundo donde lo encuentra normal, que no se mete en una pelea de marido y mujer. No es así”, indicó Sinzimbra a la televisión brasileña.

“Está extremadamente arrepentido por haber llegado a donde llegó. Él no es un tipo violento. Ambos se habían embriagado”, dijo el abogado del piloto, Romero Ferraz Filho, a Globo G1.

Imágenes sensibles, recomendamos discreción: