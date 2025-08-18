El huracán ‘Erin’ se fortaleció este lunes, se dirige hacia las Bahamas con vientos sostenidos y lluvias intensas, según el centro estadounidense de monitoreo de tormentas tropicales (NHC).

‘Erin’, el primer huracán de la temporada en el Atlántico Norte, alcanzó la categoría 4 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, y se seguirá intensificando y expandiendo en las próximas horas.

Los impactos del huracán ‘Erin’

Con vientos de hasta 220 km/h, se encuentra ahora sobre la isla Gran Turca, en el archipiélago británico de las Islas Turcas y Caicos, y continúa su avance hacia las Bahamas.

Se prevé que el lunes provoque fuertes lluvias localizadas en estos territorios, así como en Haití y República Dominicana, advirtió el NHC, que alertó sobre el riesgo de inundaciones.

Durante el fin de semana, ‘Erin’ se acercó al norte de las Antillas Menores y a Puerto Rico, causando daños materiales. En Puerto Rico, un territorio estadounidense de más de 3 millones de habitantes devastado en 2017 por el huracán María, casas y carreteras quedaron inundadas.

Los fuertes vientos también derribaron árboles y dejaron unos 150.000 hogares sin electricidad el domingo. La compañía eléctrica local Luma expuso este lunes que había restablecido el servicio al 96 % de sus clientes.

Estados Unidos se prepara para ‘Erin’

El NHC pronostica que ‘Erin’ siga una trayectoria hacia el noroeste, pasando a mediados de esta semana entre la costa este de Estados Unidos y las Bermudas. Según Michael Brennan, director del NHC, se prevén delicados fenómenos en Estados Unidos.

“Esto creará condiciones marítimas muy peligrosas en toda la parte occidental del Atlántico y aumentará el riesgo de olas y corrientes peligrosas y potencialmente mortales en casi toda la costa este de los Estados Unidos”, advirtió.

También se temen inundaciones costeras, especialmente en un conjunto de islas situadas frente a la costa de Carolina del Norte. Como medida preventiva, se han emitido órdenes de evacuación en algunas zonas.

