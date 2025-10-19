El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás.

“La fase B también implica el desarme de Hamás, o más precisamente, la desmilitarización de la Franja de Gaza, y antes de eso, la confiscación de armas de Hamás”, dijo Netanyahu en la televisión Channel 14.

“Cuando esto se haya logrado con éxito -espero que de manera fácil, pero si no, de forma contundente— entonces la guerra terminará”, agregó.

Sus declaraciones fueron hechas luego de que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunciasen la entrega de los cuerpos de dos rehenes.

La oficina de Netanyahu confirmó posteriormente que por intermediación de la Cruz Roja fueron entregados a las fuerzas de seguridad israelí en Gaza los cuerpos de dos rehenes, que son trasladados a un centro de análisis médico en Israel para su identificación.

Hamás se resiste a la idea del desarme y desde el alto el fuego trata de retomar el control de Gaza.

Netanyahu, quien ha estado en el poder 18 años de manera discontinua, anunció la noche del sábado que disputará un nuevo mandato en las elecciones de 2026.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense advirtió este sábado que tiene “informes creíbles” de que Hamás planea atacar a civiles en Gaza.

“Si Hamás llegase a cometer ese ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”, declaró el Departamento en un comunicado.

Israel ha afirmado que condicionará la reapertura del paso fronterizo de Rafah a la entrega de todos los rehenes fallecidos.

A la vez, Hamás replicó que el cierre de ese puesto fronterizo retardará la entrega de los cadáveres de rehenes.

El paso de Rafah, entre Gaza y Egipto, es reclamado por las agencias humanitarias por ser crucial para la entrada de ayuda en el territorio palestino.

El director de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, visitó el sábado Ciudad de Gaza y constató la monumental tarea que espera a las organizaciones de ayuda internacional para proporcionar servicios básicos y alimentos a la devastada Franja de Gaza.

“Estuve aquí hace siete u ocho meses. La mayoría de estos edificios aún estaban en pie. Pero ahora es absolutamente espantoso ver cómo una gran parte de la ciudad se ha convertido en un terreno baldío”, declaró a AFP.

“Ahora tenemos un plan masivo de 60 días para intensificar el suministro de alimentos, distribuir un millón de comidas al día, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar carpas para el invierno y volver a escolarizar a cientos de miles de niños”, detalló.

En la Franja de Gaza, los equipos de rescate se afanan por recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamás intenta localizar los restos de los rehenes israelíes que debe entregar a Israel.

Israel y Hamás se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre para que el movimiento islamista liberara el lunes pasado a todos los rehenes, vivos o muertos.

Hamás liberó a tiempo a los 20 secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecidos.

El sábado por la mañana, las autoridades israelíes anunciaron que habían identificado los restos -entregados en la noche del viernes- de Eliyahu Margalit, un septuagenario asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.

Por su parte, Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados en el marco del acuerdo.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, reiteró el viernes que devolverá a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en el territorio, pero reconoció que el proceso de restitución “podría tomar algún tiempo”.

Israel, que señala que estos retrasos constituyen un incumplimiento de los términos del acuerdo de tregua, reiteró que no “cederá” hasta el retorno de todos los cautivos fallecidos.

También Hamás denuncia “numerosas violaciones”, entre ellas la muerte de 37 personas por tiros de las fuerzas israelíes desde el 10 de octubre.

Las siguientes etapas del plan de paz, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluyen un desarme de Hamás, la amnistía o desarme de sus miembros y el repliegue completo de Israel, pero no hay un acuerdo sobre estos puntos.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí provocó 67.967 fallecidos en el enclave palestino, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

Las autoridades locales estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres entre las ruinas.

