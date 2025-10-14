El movimiento islamista Hamás busca recuperar el control de las zonas de Gaza que habían sido ocupadas por el ejército israelí, en momentos en que avanza el plan impulsado por Estados Unidos que pretende excluirlo del futuro gobierno del territorio palestino.

A través de su canal de televisión, Hamás difundió imágenes que muestran la ejecución de ocho hombres acusados de ser “colaboradores” de Israel, luego de la retirada de las tropas israelíes luego de casi dos años de enfrentamientos. La AFP indicó que no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad, fecha ni lugar de las grabaciones.

Qué está haciendo Hamás en Gaza

Desde la entrada en vigor del alto al fuego el pasado viernes, reporteros de la agencia internacional han observado a miembros encapuchados de las fuerzas de seguridad de Hamás en calles, mercados y carreteras de varias ciudades gazatíes, reforzando su presencia en zonas recuperadas.

El acuerdo de cese al fuego permitió la liberación de 20 rehenes vivos que permanecían en manos de Hamás desde el ataque del 7 de octubre de 2023, a cambio de 1.968 prisioneros palestinos liberados por Israel. Además, el grupo entregó los cuerpos de ocho rehenes fallecidos —cuatro el lunes y otros cuatro el martes— bajo supervisión de la Cruz Roja.

En paralelo, el hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, confirmó la llegada de los restos de 45 palestinos devueltos por Israel en el marco del mismo acuerdo. Mientras tanto, en el barrio de Shujaiya, en Ciudad de Gaza, testigos reportaron intensos combates entre fuerzas de seguridad de Hamás y grupos armados locales, algunos presuntamente apoyados por Israel.

Enfrentamientos luego del cese al fuego en Gaza

Según fuentes consultadas por AFP, los enfrentamientos se concentraron cerca de la llamada “Línea Amarilla”, zona que marca el límite de control de las unidades israelíes, que aún dominan aproximadamente la mitad del territorio.

Una fuente de seguridad palestina explicó que una unidad recién creada por Hamás, conocida como la “Fuerza de Disuasión”, adelanta operaciones de campo “para garantizar la seguridad y la estabilidad” en medio del frágil equilibrio que atraviesa la Franja de Gaza.

