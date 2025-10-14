En su primera entrevista para Colombia, esta mujer, que por dos años estuvo haciendo todo tipo de gestiones para preservar la vida de su esposo, Elkana Bohbot, reveló que en sus primeras conversaciones, él ya se enteró de algunas novedades en su vida, como que el presidente Gustavo Petro le otorgó la nacionalidad colombiana.

Aunque no fue como ella lo hubiera querido, el ahora colombo-israelí ya sabe de las gestiones hechas por el primer mandatario. De hecho, ella cree que las posiciones del presidente Petro frente a la guerra de Israel y Hamás, lo ayudaron a tener ligeras ayudas en medio del calvario del cautiverio.

“Me preguntó por el presidente, que cómo se llama. Yo no quería contarle de una vez (lo de la nacionalidad). Fue uno de los hermanos el que le dijo ‘para que sepa que el mismo presidente le dio la nacionalidad’, yo miré a mi cuñado y le dije: ‘primero que todo, eso no le corresponde a usted’. Poco a poco. Hay que escucharlo y si el pregunta, responderle. No hay que llenarlo de información. Pero sí, supo del presidente (…)”, contó Rebecca González en una entrevista con Blu Radio.

Elkana lleva 24 horas de liberado y, dice su esposa, “él está muy eufórico”, razón por la que tiene muchas ideas. “Me dijo que quiere que vayamos a Colombia. Desea con muchas fuerzas de su corazón que tengamos alguna propiedad ahí. Viene con muchas ideas, mucha euforia”, señaló.

“En momentos habla de cosas muy positivas: planes, Colombia, viajar. Viene cargado de muchas emociones”, complementó González sobre lo que ha sido este primer acercamiento, en el que Elkana vio a todos los israelíes que lo recibieron y ha estado recibiendo acompañamiento sicológico y médico.

Además de querer viajar a Colombia, él tiene planes y hasta quiere empezar a tener negocios aquí. “Él estuvo con una de las personas que fue liberada en la primera tanda. Esa persona es un contador. Le enseñó mucho de contaduría y de negocios, así que me dijo que quiere hacerlo, comprar una propiedad en Colombia para tener a donde llegar; cuando no estemos, ponerlo como Airbnb. Yo no tengo propiedades en Colombia, nada. Habla del futuro y que Colombia es un país con mucho potencial”, dijo Rebecca.

El presidente Gustavo Petro ha seguido el secuestro y la liberación de Elkana Bohbot desde el inicio. Ha recibido a Rebecca en diferentes espacios y ahora que ambos están juntos, les hizo la invitación en redes sociales para que volaran a Colombia cuando él pueda hacerlo. González, por las conversaciones que ha tenido con su esposo, cree que sí es posible.

“Espero poder recibir la llamada de la Cancillería, un mail, poder hablar con la embajadora, no algo público, que sea algo personal, de la Embajada. En el momento en el que mi esposo se sienta preparado para viajar a Colombia, viajamos. Yo le dije a mi esposo: tu tiene nacionalidad colombiana, pero tienes que aceptarla porque al final la decisión también es tuya. Él me dijo: ‘No puedo creer que el presidente me dio la nacionalidad'”, aseguró ella en la entrevista.

Elkana deberá, como mínimo, pasar dos meses en recuperación. Actualmente está desnutrido y cambiado físicamente, pero lo que más le preocupa a su pareja es las secuelas del secuestro, para lo que tiene un acompañamiento constante. Sin embargo, no todos los cambios son malos. El colombo-israelí, dice su esposa, ahora valora mucho más hasta las cosas pequeñas.

