Elkana Bohbot, padre de familia colombo-israelí, fue secuestrado por Hamás el pasado 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamás atacó un pequeño pueblo de Israel, dejando cetenas de asesinatos, violaciones y torturas a su paso. Desde entonces, Israel abrió una guerra cruenta en contra del grupo, que deja más de 30.000 muertos en Palestina, la mayoría civiles.

Ahora su familia, tras pedirle ayuda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, logró que este afirmara que buscará la manera de que el colombo-israelí sea liberado de las manos del grupo terrorista.

La iniciativa de ayuda fue confirmada por el mismo presidente por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, acompañado de una foto con la esposa e hijo del colombo-israelí secuestrado.

“Buscaré la liberación del ciudadano colombiano/israelí Elkana Bohbot. Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación”, escribió el jefe de Estado colombiano.

¿Cómo fue secuestrado?

Elkana Bohbot fue secuestrado cuando estaba trabajando en el festival Supernova de música electrónica en el kibutz de Reim, en el suroeste de Israel, cerca de la frontera con Gaza y lugar al que llegó el grupo terrorista Hamás. Allí hirió, asesinó y secuestró a muchas personas presentes.

Durante ese mismo ataque, días después, se confirmó que también fueron asesinados los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías. Esos momentos de pánico que vivieron todos los asistentes al evento, quedaron registrados en videos que circularon las redes sociales.

“No me han dado ninguna noticia de mi esposo, ni que tengan una prueba de vida, pero tampoco me han confirmado que está muerto”, decía una carta escrita por la esposa del secuestrado, Rebecca Bohbot, de 32 años, por medio de la cual pidió ayuda y expresó toda su preocupación por no saber nada concreto de su esposo.

Bohbot, que representaba a dos DJ que estaban presentándose en el festival Supernova cuando todo pasó, continua hasta el día de hoy, bajo el secuestro del grupo terrorista, que, además, cuenta con una lista de 134 personas israelíes todavía secuestradas.

“Despertar cada día para mí es despertar en la misma fecha del 7 de octubre, donde toda esta pesadilla comenzó, con el mismo dolor, con la misma angustia e incertidumbre… mi vida y mi tiempo se han congelado mientras la del resto continúa. No tengo opción de quedarme en cama, tengo que ser fuerte por nuestro hijo. Al despertarlo le sonrío, le trasmito seguridad y la esperanza al hablarle de ti de que pronto volverás; tenemos una caja coleccionando recuerdos para que veas a tu regreso”, expresó la esposa colombiana del secuestrado en su carta.

Días antes de que el presidente Gustavo Petro, quien nombró ministra del Deporte, conociera la carta escrita por la colombiana, ya había expresado su disposición para participar en posibles diálogos de paz que pongan fin a “la violencia desatada entre Israel y Palestina”.

Por otro lado, el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, reconoció el gesto del presidente Petro, tras expresar públicamente la ayuda para esta familia, por lo que lo describió como “amable y generoso”.

“Muy amable y generoso gesto señor presidente Gustavo Petro. Oramos cada día por la pronta liberación de Elkana Bohbot y todos nuestros 134 secuestrados en las manos de los salvajes terroristas de Hamás. Gracias presidente”, sostuvo el diplomático en su cuenta de X.

