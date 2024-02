Luego de que Israel nombrara ‘persona non grata’ al presidente de Brasil, Lula Da Silva, por criticar al país de la estrella de David en medio de la guerra contra Israel, además de retirar al embajador brasileño del país en cuestión.

Y es que la situación ha dividido al mundo en dos: quienes apoyan a Israel como legítimo Estado en tierra propia y quienes argumentan que el territorio es de Palestina. En medio de esta situación, muchas personas han criticado la posición de Israel y su fuerte ataque al territorio conocido como la franja de Gaza. Uno de ellos fue Lula Da Silva, y por esta razón fue declarada ‘persona non grata’. Pero, ¿qué significa?

En realidad viene del Latín “persóna-nón-gráta“, según indica la Rae. Su traducción es sencilla: persona no grata, pero solo es usada por un gobierno o por una institución. Según la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española: “se usa en referencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución“.

Por lo anterior, se comprende que toda acción que vaya en contra de determinados estatutos gubernamentales o institucionales, podría hacer que una persona sea declarada como no grata o no bienvenida. Este término diplomático se usa de manera legal. Es decir, es una figura jurídica que nació en el marco de las relaciones internacionales. De hecho, su uso está contemplado en el artículo 9 la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 24 de abril de 1961:

Artículo 9 : El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor.