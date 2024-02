Anastasia Gorbenko, única medallista que tuvo Israel en el Mundial de Natación de Doha, Catar, fue ruidosamente silbada en el último día de competencias, justo cuando se llevaba a cabo la ceremonia de premiación.

(Vea también: Netanyahu le recuerda a Petro que Hamás tiene retenido a un colombiano y le pide que ayude)

Las rechiflas se tomaron el Spire Dome, escenario de las piscinas, en el instante que la joven fue llamada al podio para recibir su presea y se escuchó por los altoparlantes el nombre de su país.

Sin embargo, ese no fue el único momento de repudio que sufrió Gorbenko, ya que cuando fue entrevistada por los organizadores y sus declaraciones se escuchaban en todo el coliseo, los abucheos fueron incluso mucho mayores.

Anastasia Gorbenko is an Israeli hero 🇮🇱🥈

Listen to her composure after finishing 2nd in the world as Qatari fans boo in the background.

“I’m so happy to be here and represent my country in this hard time, being here with the Israeli flag means a lot to me and to my country.” pic.twitter.com/yMGBjeoWKf

— Eli Kowaz – איליי קואז (@elikowaz) February 18, 2024