‘Westcol’, ‘influenciador’ que obtuvo su fama a través de transmisiones en vivo, fue declarado persona no grata en la ciudad de Ibagué. Así lo dijo el alcalde Andrés Hurtado en una entrevista con un medio local de la capital del Tolima. El creador de contenido respondió al anuncio a través de sus redes sociales.

El ‘influenciador’, cuyo nombre real es Luis Villa, insultó a la capital del Tolima en una de sus transmisiones a través de Twitch, plataforma en la que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores. Villa aseguró en el video que en el exterior siempre van a mencionar a Medellín y agregó “¿Usted cree que allá le van a decir Ibagué o Cúcuta? Ni por el hi…”, siempre van a mencionar a Medellín”,

Asimismo, les dijo a los ibaguereños: “Para los de Ibagué que viven en ese hi… hueco, solo quiero que lo sepan y me encanta decirles. Una de las cosas que más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mier…”.

¿Cómo respondió Ibagué?

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, no se quedó callado con los comentarios del paisa y decidió declararlo persona no grata. En entrevista con el medio local El Irreverente, el alcalde agregó: “No queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria”.

Parce yo no puedo creerlo jajajaja

Apenas llego el chiste a ese potrero? Eso fue hace 1 mes ya https://t.co/J6JDnXOMQU — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) March 23, 2023

Varios usuarios de redes sociales pidieron no seguir viendo el contenido del creador y así no ayudarle a monetizar en las distintas plataformas. El alcalde dijo que en la ciudad tienen más de 30 festivales y ya han trabajado con distintos ‘influenciadores’, defendiendo su nivel de desarrollo.

No parce ya me monte en tendencias otra vez que pereza 😔 esta vez no me tiren tan duro porfa — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) March 27, 2023

La transmisión ocurrió hace más de un mes, pero solo hasta hace pocos días el video fue tendencia en la redes sociales. El creador de contenido siguió burlándose de la ciudad y publicó diferentes mensajes haciendo en referencia a sus comentarios y las respuestas de las personas.

En cuanto a su declaración de persona no grata, ‘Westcol’ comentó “Parce no me van a dejar entrar a ibague Ja, ja, ja, y es de buena”. Asimismo, le pidió a las personas que como otra vez se encuentra en tendencia, no fueran tan duros con él.