Westcol, el joven conocido por ser el ‘streamer’ número uno de Twitch Colombia, recientemente acaparó la atención de los internautas porque insultó y se refirió de mal manera sobre Ibagué.

El paisa a través de una transmisión En Vivo de dicha plataforma expresó que esta ciudad era un hueco y que afortunadamente no había nacido allí.

Seguido de esto el streamer resaltó que nuestro país nunca sería reconocido por la capital del departamento de Tolima.

Además, comentó que lo llenaba de felicidad decir esto.

“Brother la vida a veces es cruel, a veces estamos mal, pero no nacimos en Ibagué, no nacimos allá. Gracias a Dios la estamos rompiendo”, finalizó.

Sin duda alguna, sus expresiones no fueron tomadas de la mejor manera y recibió ciento de críticas a través de las redes sociales.

Por esta razón, Westcol decidió pronunciarse a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram y aclarar que solo era humor negro.

“Sobre lo de Ibagué no he hablado mucho de eso, pero si he visto muchas personas atacadas, con mucha rabia. Yo no quiero escudarme aquí, yo no puedo explicarlo, es muy complicado hablar”, expresó.