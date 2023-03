Esta semana fue noticia en Ibagué las declaraciones del ‘influencer’ ‘Westcol’, en las que se refería de manera despectiva de la Ciudad Musical.

A través de una transmisión en su cuenta de Twich, ‘Westcol‘ indicó que Ibagué jamás será un punto de referencia de Colombia para un extranjero. El joven, oriundo de Medellín, lanzó varias frases que son un insultos para los ibaguereños, entre las que se encuentran:

“¿Usted cree que allá le van a decir “Ibagué” “Cúcuta?”, “Ni por el hi…” “siempre van a mencionar a Medellín”, “Que los tomen como referente, nunca va a pasar, para que lo sepan”, “Para los de Ibagué que viven en ese put** hueco, eso no pasará jamás, para que lo sepan”, “Solo quiero que lo sepan y me encanta decirlo”.

Luis Villa, nombre de pila del ‘influencer‘, cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en su página de Instagram y es una de las figuras más reconocidas de la plataforma de transmisión en vivo, donde se habla de temas cotidianos, humor y de videojuegos.

Tras hacerse viral sus declaraciones, residentes de tierras ‘pijao’ convocaron una tendencia denominada #Ibaguéserespeta, en la que defendían la ciudad ante los insultos del antioqueño.

Sin embargo, el paisa alegó que todo se trataba de un tema de gracia y pidió que no se tomaran tan a pecho lo dicho. En un nuevo vídeo y con una actitud distinta dijo: “No tienen porqué estar respondiéndome a mí, ustedes saben que su ciudad es chimb*”, “Dejen de ser tan cristalinos”, “Manejamos un humor diferente en Twitch”, “En Ibagué me siguen muchas personas, no se ofendan”.

A pesar de su reaparición, muchos no quedaron contentos con lo dicho y se dice que es una simple excusa para remediar su ‘embarrada’.

Cabe recordar que, ‘Westcol’ saltó a la fama tras su noviazgo con la también ‘influencer’ Aida Victoria Merlano. Una relación bastante polémica, pues los cuestionaban por supuestos vínculos con la “vida fácil”.

Supuestas amenazas a ‘Westvol’ desde Ibagué

Durante la tarde de este sábado 25 de marzo, Westcol reapareció en la plataforma de vídeos, advirtiendo que recibió amenazas en su contra por el controversial mensaje sobre Ibagué.

“Aquí en Colombia existe un pueblito que está empezando a emerger, ya hay dos McDonald ‘s en todo el pueblo y pusieron un centro comercial y creo que ya tienen su primer cine. Ellos están muy ofendidos conmigo porque les tiré un comentario.” Empezó diciendo, queriendo contextualizar lo sucedido.

Luego, dio a conocer que una familia ibaguereña lo amenazó de muerte, por lo que él aumentó el nivel de seguridad en su casa y sin temor, contestó que viajaría a Ibagué para conocerla.

“Una familia de ricos de Ibagué me escribió y me dijeron que me iban a matar… me metí a la cuenta de Instagram, tienen un bolo de fotos y el perfil público, por lo tanto, yo digo que ese man me quiere dar plomo… Igual, no pasa nada con Ibagué, algún día voy a ir”. expresó en el vídeo.

Habló sobre el concierto de Arcangel en Ibagué

Westcol continuó refiriéndose sobre lo que sucede en la capital tolimense, por ejemplo, habló del tan anunciado concierto de reggaetón, en el que es figura el cantante Arcángel.

“Arca (Arcángel) va a estar en Ibagué, yo fui el que le dije que fuera. De nada.”, “Aquí hay un pueblito que está emergiendo y nadie va, Arca (Arcángel), por favor, ayúdalos a que salgan de ese hueco, que se iluminen” dijo.

Finalmente, argumentó que todo se trata de expresiones de hipocresía de los ibaguereños, porque también agreden a otras regiones del país. Reiteró que su contenido es de humor y no ha visitado esta capital.