‘La Liendra’ dejó ver el redes sociales cómo fue su viaje hasta Arabia Saudita para ver, saludar y compartir un abrazo con ‘CR7’, delantero del Al-Nassr de ese país.

(Vea también: ‘La Liendra’ sacó pecho por rápido saludo a Cristiano Ronaldo)

El joven tuvo algunos segundos con el popular ‘Bicho’, como lo dejó ver en diferentes publicaciones en las que indicó que estaba cumpliendo un sueño al haber estado frente a frente con su ídolo.

Pero su felicidad no fue completa si se tiene en cuenta que compró la camiseta del club saudí con el nombre estampado del astro lusitano para que este lo viera con ella puesta y se la autografiara.

Sin embargo, esto nunca sucedió, pues el encuentro fue tan rápido que el ‘influencer’ quedó vestido y alborotado.

A través de un video emitido en su cuenta de Instagram, el quindiano mostró su desazón por no lograr que ‘CR7’ estampara su firma en la prenda que había comprado para la ocasión.

“Muchos me preguntan que si me la firmó y no, no alcanzó porque los guardaespaldas se lo llevaron”, manifestó con evidente pesar.