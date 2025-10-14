La mujer dio detalles del horror que le relató su esposo luego de ser liberado por el grupo terrorista que firmó un acuerdo con Israel.

“Él viene viendo el horror de la humanidad y de la venganza de la guerra. Él vio el horror de los secuestradores, de ver niños de 6 años que llegaban para apalearlo, de ver el odio por el pueblo judío, pero también de tantos niños, bebés y familias muertas por la guerra”, señaló González en diálogo con Blu Radio.

La mujer lamentó el hecho de que la guerra haya escalado al punto de convertirse un una masacre de civiles e inocentes en el Medio Oriente.

“La guerra tiene dos caras de la moneda y las dos caras piensan que están en lo correcto, pero es la humanidad la que sufre. La humanidad no ha podido aprender a convivir consigo misma”, añadió la mujer en ese medio.

Lee También

Ella hizo hincapié en el hecho horroroso de que Hamás haya usado niños pequeños para golpear a los secuestrados judíos y que desde chicos se les enseñe a odiar a Israel.

“Niños lo golpeaban, él estuvo a punto de perder la conciencia. Esa parte de que a los niños de Gaza los utilicen con ese odio por los judíos y por Israel. Salían niños de todos lados a apalear a los judíos”, resaltó en esa emisora.

Esposa de colombiano liberado dice que lo trataron bien por Petro

Bohbot obtuvo la nacionalidad colombiana por adopción al estar casado con una colombiana. Esa jugada, dice la mujer, fue clave para que los miembros de Hamás trataran con cierta preferencia al hombre.

“Él escuchó mucho del presidente Petro. Los opresores le decían que su esposa era de Colombia y que el presidente de Colombia era pro-Palestina. Le decían que su esposa venía de un buen país, así que él tenía algo bueno. El presidente le dio la nacionalidad. Ellos le informaban, pero de ver no le mostraban nada”, añadió la mujer.

“Él recibió cierta protección de Hamás ya que el presidente Petro mostró su apoyo por el pueblo de Palestina. Quien hizo todo para liberarlo fue el presidente Petro. Mi esposo viene desilusionado del gobierno de Israel. Viene herido con el país en el que nació. […] A él le decían que por ser de Colombia le daban un pedazo más de pan y él repartía ese pan con los otros secuestrados”, sentenció en esa cadena radial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.