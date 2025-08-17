El huracán ‘Erin’ podría volver a intensificarse en los próximos días al aproximarse a Bahamas, en el Caribe, una región que ya se ha visto afectada por fuertes vientos y lluvias, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, advirtió el domingo el servicio meteorológico estadounidense.

Miles de personas en Puerto Rico sin energía

En Puerto Rico, territorio estadounidense azotado y devastado en 2017 por el huracán María, más de 150.000 habitantes se encuentran sin electricidad a causa de ‘Erin’.

El primer huracán de la temporada sobre el Atlántico se intensificó el sábado hasta alcanzar la categoría máxima 5, calificada de “catastrófica” por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, antes de que la velocidad de los vientos disminuyera y fuera degradado a categoría 3.

Pero este domingo, el NHC advirtió de que “’Erin’ probablemente volvería a intensificarse en los próximos días” y que “se había emitido una alerta de tormenta tropical para el sureste de las Bahamas”, cerca de las costas de Florida, en Estados Unidos.

Al pasar en la noche del sábado a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, capital de Puerto Rico, el huracán soplaba con vientos de hasta 205 kilómetros por hora. El sábado por la mañana, la velocidad había alcanzado los 255 kilómetros por hora.

Hurricane Erin could bring rip currents all along the US Southeast coast after pounding Puerto Rico with heavy rain and gusty winds, meteorologists warn. pic.twitter.com/Wgtlcyahiq — Fox News (@FoxNews) August 17, 2025

“Se prevén fluctuaciones en la intensidad durante los próximos días debido a cambios en la estructura interna del sistema. ‘Erin’ se está convirtiendo en un sistema más extenso”, añadió la organización especializada en huracanes con sede en Miami.

‘Erin’ alcanzó la categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, poco más de 24 horas después de convertirse en un huracán de categoría 1, una rápida intensificación que, según científicos, se ha vuelto más común por el calentamiento global.

