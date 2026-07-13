Cada vez que Colombia y Paraguay se enfrentan en una cancha de fútbol o estrechan lazos diplomáticos, suele aparecer una frase que muchos repiten sin conocer su origen: “Todo colombiano es paraguayo y todo paraguayo es colombiano”.

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Aunque para algunos parece un simple dicho popular, lo cierto es que nació a partir de un hecho histórico que marcó para siempre la relación entre ambos países.

La historia se remonta a la Guerra de la Triple Alianza, el conflicto librado entre 1864 y 1870, en el que Paraguay enfrentó a una coalición integrada por Brasil, Argentina y Uruguay. La guerra es considerada una de las más devastadoras de la historia latinoamericana, pues dejó al país prácticamente destruido.

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Los historiadores estiman que Paraguay perdió más del 60 % de su población, incluyendo a cerca del 90 % de los hombres adultos, además de una parte importante de su territorio. Durante esos años, incluso existía el temor de que la nación desapareciera definitivamente del mapa.

El decreto con el que Colombia le tendió la mano a Paraguay

Mientras gran parte de los gobiernos de la región guardaban silencio o respaldaban a la Triple Alianza, Colombia fue uno de los países que más defendió públicamente a Paraguay.

Ese respaldo quedó plasmado el 27 de julio de 1870, cuando el Congreso de Colombia aprobó un decreto impulsado por el legislador Jorge Gutiérrez de Celis para solidarizarse con el pueblo paraguayo y rendir homenaje al mariscal Francisco Solano López, presidente paraguayo durante el conflicto.

El texto aprobado por el Congreso decía:

“Si por efecto de la guerra, el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo será extranjero en Colombia, todos gozarán de los derechos de colombianos…”

La decisión buscaba proteger a los paraguayos en caso de que su país fuera dividido entre los vencedores de la guerra. Si ese escenario llegaba a ocurrir, cualquier ciudadano paraguayo tendría acogida en Colombia con los mismos derechos que un colombiano, evitando así convertirse en apátrida.

Un gesto que Paraguay nunca olvidó

Aunque finalmente Paraguay sobrevivió como Estado independiente, el gesto colombiano quedó grabado en la memoria colectiva del país.

Como muestra de agradecimiento, en Paraguay existen colegios, calles y plazas que llevan el nombre de Colombia, y uno de los casos más conocidos es el del Sport Colombia, club fundado en la ciudad de Fernando de la Mora que adoptó los colores amarillo, azul y rojo precisamente en homenaje al respaldo brindado por Colombia durante la guerra.

Con el paso de los años, esa solidaridad dio origen a la frase que aún hoy suele escucharse en ambos países: “Todo colombiano es paraguayo y todo paraguayo es colombiano”, una expresión que simboliza una hermandad construida en uno de los momentos más difíciles de la historia paraguaya.

¿Todavía tiene efectos legales?

Con frecuencia se afirma que los ciudadanos de ambos países conservan una especie de doble nacionalidad automática gracias a aquel decreto. Sin embargo, eso no ocurre en la legislación actual.

El documento aprobado en 1870 tuvo un profundo valor político y humanitario, pero hoy la obtención de la nacionalidad colombiana o paraguaya se rige por las normas migratorias y constitucionales vigentes en cada país.

Aun así, el episodio sigue siendo recordado como uno de los mayores gestos de solidaridad entre dos naciones latinoamericanas y como el origen de una frase que, más de siglo y medio después, continúa representando la cercanía entre colombianos y paraguayos.

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