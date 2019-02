La mujer, que asegura haber sido acosada sexualmente por el reguetonero, se presentó en el programa de televisión sin revelar su identidad y hablando con un micrófono que le distorsionó la voz. Su testimonio se produce dos días después de que el artista estuviera al borde de ir a la cárcel porque se le imputaron los cargos de secuestro simple, acceso carnal a persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar.

Ella detalló que el supuesto episodio de acoso sucedió hace 4 o 5 años, y que tuvo dos momentos en un solo día. El primero de ellos, según la denunciante, fue que Roldán le tocó un seno sin su consentimiento.

“Llegando a un lugar él se voltea y me toca un seno. Me dice: ‘Vení, parcera. ¿Las tetas son reales? Déjame tocar’. Lanzó la mano y me toca un seno. Eso fue en la mañana”, contó la mujer.

Enseguida, ella entregó detalles de cómo se dio el supuesto segundo acoso. Según la mujer, este se presentó en un carro mientras estaban estacionados.

“Él conecta su celular al carro, que estaba súper engallado (tenía varias pantallas), y pone un video con una niña, calculo de unos 13 años, era una niña, y estaban teniendo relaciones (sexuales). Yo no conozco a la niña. El video lo tenía guardado en su celular y él lo conectó para mostrarse y lucirse”, explicó la denunciante.

Sin embargo, según ella, Roldán no se conformó con mostrarle ese video íntimo e hizo lo siguiente:

“Él tenía un pantalón sueltico, se lo baja y me dice: ‘Mirá como la tengo’. Estábamos estacionados. Yo intenté abrir la puerta y las puertas tenían seguro de niños, yo no podía abrir desde adentro. Me dio una angustia terrible. Él se pasa para atrás con el pantalón a la altura de los muslos y empieza a manosearme. Gracias a Dios mi historia no termina en un abuso sexual como tal, pero sí fue todo el acoso, sentir la manoseada, que me restregara todo”.

La mujer aclaró que el cantante no estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. “Siempre estuvo en sus 5 sentidos”, añadió.

Después de lo sucedido, la mujer no lo denunció ante las autoridades. Al ser consultado por la posibilidad de hacerlo en los próximos días, ella confesó: “No sé si lo haría. Este es el primer paso que doy para ser una voz más que se suma a que esto sí pasa, es una realidad y no es un mito de las redes. Él ya ha podido zafarse de muchas situaciones”.

Los periodistas de ‘La Red’ le insistieron en lo importante que es denunciar un acoso sexual ante las autoridades. Al respecto, ella agregó: “Sigo pensando en el tema de las pruebas, sigo sintiéndome limitada y además tengo miedo del tipo de persona que es él. No puedo hablar demasiado de eso porque no quiero exponerme, pero él es una persona que el día de hoy me da miedo. Es una persona violenta”, concluyó la supuesta víctima.

A continuación, la denuncia completa que hizo la mujer en ‘La Red’: