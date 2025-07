El pasado domingo 13 de julio se presentó una alteración al orden público en un conjunto de edificios en Bogotá: una mujer tomó un arma y disparó al aire, poniendo en peligro la integridad de sus vecinos. La situación quedó en un video y el mandatario distrital, Carlos Fernando Galán, rechazó la temeraria acción.

(Le puede interesar: Mujer grabada disparando al aire desde un balcón en Bogotá podría ir a la cárcel; ¿por cuántos años?)

A través de Instagram, el alcalde tachó el acto de violento y exigió a la Fiscalía y a la Policía que identifiquen a la responsable de la balacera ocurrido en Mazurén, barrio del norte de la ciudad. También pidió que se investigue si la pistola con la que se disparó era traumática o de fuego para determinar su responsabilidad penal.

“ Esto no lo aceptamos en Bogotá “, sentenció Galán a través de un video.

En el video se observa a la mujer, presuntamente en un piso 12 de los edificios residenciales de Nilo Alejandría, insultar, para luego apuntar el arma hacia el cielo y disparar. Posterior a ello, se le ve regodeándose de sus acciones, mientras un acompañante le quita la pistola y se la lleva adentro de la vivienda.

La señora, que lleva una blusa blanca, sigue bailando en el balcón, mientras sus acompañantes y un perro que estaba en el lugar se van para otro lado del apartamento. Aún no se ha determinado si la mujer estaba bajo los efectos del licor al momento de armar la balacera.

(Lea también: Explican lo que pasó con la Policía en el caso de la mujer que hizo tiros al aire en Bogotá)

Al parecer, la pistola accionada sería una de 9 milímetros, según ella dijo mientras disparaba. “Me veo divina, así con estilo… ¡Tas, tas, tas, hij…! Una 9 milímetros. Si no la conocen, vengan, se las presento”.

Uno de los testimonios que más se hizo viral fue el del ‘influencer’ Sebastián Villalobos, uno de los más famosos en Colombia. El creador de contenido contó que vive en el conjunto donde la mujer disparó y dio a entender que no es la primera vez que ocurre tal situación con su vecina.

“La verdad es que yo no me estoy inventando nada, esto ya ha pasado varias veces. Al principio creíamos que era pólvora lo que sonaba, pero ya nos damos cuenta que no es pólvora”, contó Villalobos.