Durante la tarde de este domingo 13 de julio de 2025, en el sector de Mazuren, en el norte de Bogotá, se vivió una situación que produjo pánico en la comunidad del conjunto residencial Nilo. Según los relatos de los residentes, una mujer, aparentemente en estado de embriaguez, comenzó a disparar al aire desde el balcón de su vivienda en medio de una reunión social.

El sonido de las balas, en un principio confundido con pólvora, produjo un clima de alarma e inseguridad en la comunidad residencial. Esta grave situación, documentada en vídeos por los propios vecinos, se prolongó a lo largo de la tarde, circulando rápidamente por las redes sociales.

De acuerdo con las grabaciones difundidas, se observa a la mujer efectuando al menos un disparo al aire con un revólver calibre 9 milímetros mientras está en compañía de varios hombres. Uno de ellos, en un intento fallido, trata de arrebatarle el arma para detenerla. La mujer, en medio de su exaltación, lanza amenazas y frases intimidantes a los vecinos, de acuerdo con el citado medio.

En medio de esta situación caótica, los residentes del conjunto residencial Nilo llamaron a la Policía. Sin embargo, y en un giro inesperado, los uniformados se encontraron con las puertas del apartamento cerradas y la negación de acceso. La versión proporcionada por los residentes fue confirmada por las propias autoridades en declaraciones a Blu Radio. La respuesta policial, en lugar de producir tranquilidad, incrementó la sensación de inseguridad de los vecinos.

Este incidente también tomó relevancia en las redes sociales gracias al ‘influencer’ colombiano Sebastián Villalobos, quien reside en el mismo conjunto residencial. A través de sus perfiles sociales, Villalobos condenó de forma rotunda el accionar de la mujer y solicitó una intervención policial más efectiva.

“Ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos, la verdad es que yo no me estoy inventando nada, esto ya ha pasado varias veces. Al principio creíamos que era pólvora lo que sonaba, pero ya nos damos cuenta que no es pólvora, y la verdad es indignante porque se alcanza a ver el estado en el que se encuentra esta señora, que no está en sus cinco sentidos“, dijo Villalobos, citado por Blu.

El influencer destacó la gravedad de la situación y la necesidad de no minimizar el riesgo que supone disparar al aire en zonas residenciales: “Uno en ese estado no controla muchas cosas. Muchos pueden decir está disparando al cielo, deja de ser exagerado, pero y si no llega a ser al cielo, sino que al lado o al otro lado, y llega a impactar a cualquiera de nosotros. Aunque no sea a mí directamente, no quiero estar en la tranquilidad de mi casa esperando en el que pueda entrar o no una bala por cualquier lugar”.

Sebastián Villalobos destacó su preocupación porque cuenta con una hija recién nacida y en el lugar donde ocurrieron los hechos es donde su familia reside, por lo que pidió a sus seguidores solicitarles a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto con esta mujer.

