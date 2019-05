View this post on Instagram

Luz: eso significa Candelaria para nosotros, desde que estaba en mi barriguita nos soñábamos una bebé que llegara para regalarle luz al mundo y así fue! Desde que nació, cada vez que sonríe, cada vez que me mira, cada vez que con sus manitos me toca, cada vez que puedo abrazarla me siento la mamá más poderosa del mundo, a su lado siento que puedo con todo y contra todos, que puedo ser fuerte sin dañar a nadie, ella me contagia de su inocencia, de su dulzura y de su luz y ante todo me recuerda que ser vulnerable no es una debilidad. Por eso hoy para celebrar el día de la madre nos vestimos de blanco, el color que definitivamente representa esta bebé que aunque es de muchos colores, con su brillo ilumina el universo entero! Feliz día a todas las mamás del mundo y aunque hoy hay un pretexto para celebrarlo, recordemos que su día es todos los días del año! @espritcolombia #WeAllLoveMom