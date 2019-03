“Nos toca hacernos esos exámenes cada 20 o 24 días”, empezó aclarando la colombiana, que además aseguró ser muy responsable con su salud y, por esto, usa protección cuando tiene relaciones sexuales fuera de cámaras.

Además, Gómez comentó que su mundo estaba lleno de drogas y alcohol, por lo que muchas veces sus compañeros no son conscientes de lo que están haciendo y terminan contagiados. “Yo creo que deberíamos ser más responsables”.

“Soy supremamente responsable, y no solo por la industria sino con mi pareja”, explicó la actriz, quien además aseguró que en sus relaciones extramatrimoniales siempre exige el uso de condón y si no hay, simplemente no tiene sexo.

En cuanto a lo que se vive fuera del porno, Esperanza comentó que en varias ocasiones la persona no sabe con quién se acuesta su pareja. Su hermana, que trabaja en el sector de la salud, le dijo: “Es impresionante la cantidad de parejas, de gente de edad, que se contagia con sida”, y la estrella porno agregó: “El esposo se toma unos tragos, se va a comerse a la primera que se lo da y después llega a contagiar a su esposa”.