La cantante vallenata Ana del Castillo causó una fuerte polémica en redes sociales luego de publicar un video en el que cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por una declaración relacionada con Jesucristo. El pronunciamiento de la artista, cargado de emoción y referencias religiosas, no pasó desapercibido y rápidamente despertó reacciones tanto de apoyo como de crítica entre sus seguidores y la opinión pública.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Rebajé 5 millones de pesos”: Ana del Castillo protagonizó escándalo en La Guajira con sus fanáticos)

En el video, difundido a través de sus redes sociales, Ana del Castillo manifestó su inconformidad con las palabras del mandatario y defendió de manera enfática su fe cristiana. La intérprete aseguró que no siente vergüenza de expresar públicamente sus creencias, aun cuando esto pueda crear controversia.

Posteriormente, la artista dirigió un mensaje directo al presidente Petro, al considerar que sus declaraciones sobre Jesús cruzaron un límite. Según Ana del Castillo, el jefe de Estado irrespetó uno de los pilares centrales del cristianismo, lo que, a su juicio, tendría consecuencias.

“¿Sabes una cosa, Petro? Te metiste con Dios, oíste. Y te van a llegar consecuencias graves. Blasfemaste contra el Señor, oiste, desgraciado ”.

El origen de la molestia de la artista se dio por una afirmación atribuida al presidente, en la que sugirió que Jesús habría tenido una relación íntima con María Magdalena. Para Ana del Castillo, dicha idea carece por completo de sustento bíblico y representa una tergiversación de los textos sagrados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL PILÓN – ES LO NUESTRO (@el_pilon)

“¿Dónde en la Biblia dice que Jesús hizo el amor con alguien? Ojo, que en la Biblia no se puede modificar ni una tilde ni una coma”, afirmó, insistiendo en que las Escrituras no pueden ser reinterpretadas de manera arbitraria.

La cantante también señaló que, más allá de las creencias personales o ideológicas, considera que las figuras públicas deben ser cuidadosas con este tipo de afirmaciones, especialmente en un país como Colombia, donde una gran parte de la población se identifica con la fe cristiana. Para ella, las palabras del presidente no solo fueron polémicas, sino ofensivas para millones de creyentes.

La controversia trascendió el ámbito de las redes sociales y llegó hasta sectores institucionales de la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció mediante un comunicado en el que defendió las bases doctrinales del catolicismo.

En el documento, los obispos recordaron que Jesucristo es reconocido por la fe cristiana como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y no simplemente como un personaje histórico sujeto a interpretaciones personales o ideológicas.

El pronunciamiento de Ana del Castillo reavivó el debate sobre la relación entre religión, libertad de expresión y política, evidenciando una vez más cómo las declaraciones de figuras públicas pueden provocar profundas divisiones en la opinión pública, especialmente cuando tocan temas sensibles como la fe y las creencias religiosas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.