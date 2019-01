“Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara”, confesó la caleña de 24 años a ese medio de comunicación.

Izzy Lush es su nombre artístico y lo escogió desde que, en un primer momento, viajó a Europa para grabar escenas de porno feminista. Sin embargo, el resultado de ellas no fue lo que esperaba y decidió radicarse en Los Ángeles (Estados Unidos) para ganarse un lugar estable en la industria de cine para adultos.

“Llevaba pensando volverme actriz porno unos tres años, pero por razones del qué dirán, de la familia, mis amigos, eso era lo que primero atravesó mi mente. Seguí investigando, me gustó muchísimo y quise entrar por ese medio del porno feminista en Europa, pero no se dio y hace 5 meses llegué a Los Ángeles y llegué decidida a dar el paso y ser parte de la industria”, agregó la mujer.

Ahora, los videos que protagoniza la caleña circulan en las páginas web de pornografía más reconocidas del mundo.

Izzy estudió en Cali y siempre fue reconocida por muchas personas como una mujer feminista. Sobre el impacto que causó entre ellos la noticia de que ahora es una actriz porno, la joven de 24 años precisó:

“Conocidos se preguntaban: ‘Ella era súper feminista, tenía claro lo que quería, ¿por qué está haciendo escenas que degradan a la mujer?’ Y la verdad, las hago porque es mi trabajo y estoy actuando”.

Ella nació en una familia tradicional conservadora, que obviamente quedó anonadada al enterarse de su nuevo trabajo. Sin embargo, Izzy convenció a sus cercanos de que es feliz haciendo porno y que lo hace de manera responsable.

Por último, ella aclaró por qué decidió buscar un lugar en el porno estadounidense y no en el colombiano. “Pensé: bueno, ¿Colombia será bueno para el porno? Y mi respuesta fue: no. Comencé con Europa, hice dos escenas. Pero Los Ángeles, Estados Unidos, es el país adecuado para mí en este momento de mi vida”.

Esta es la entrevista completa que la revista Soho le hizo a la nueva actriz porno colombiana Izzy Lush: