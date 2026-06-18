A pocos días de que Colombia vuelva a las urnas para definir quién será el próximo presidente de la República, el procurador general hizo un llamado enfático a la ciudadanía, los candidatos y los distintos sectores políticos para que se respeten los resultados de la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio.

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Desde la Procuraduría, Gregorio Eljach Pacheco insistió en la importancia de proteger el proceso democrático y promover un ambiente de tranquilidad antes, durante y después de la jornada electoral. Su mensaje estuvo enmarcado en la campaña institucional denominada ‘Paz Electoral’, con la que se busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

Durante su intervención, el procurador destacó que el país debe garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni alteraciones que pongan en riesgo la legitimidad de los resultados.

“Nadie nos puede quitar y no nos vamos a dejar quitar el derecho soberano a hacer nuestras elecciones el próximo 21 de junio en Paz Electoral”, afirmó.

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El funcionario también señaló que las autoridades estarán desplegadas en todo el territorio nacional para vigilar el desarrollo de los comicios y responder ante cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso.

“Mi idea es que en cada rincón donde haya una mesa de votación o un puesto de votación, allá esté la ‘Paz electoral’, que llegue el mensaje, que la gente sepa que la Contraloría, la Registraduría y la Procuraduría están vigilantes para que no se vayan a alterar los resultados”, agregó.

El pronunciamiento se produce en medio de un ambiente político marcado por la expectativa de una elección cerrada y por los constantes llamados de las instituciones a preservar la calma democrática.

Al respecto, la Procuraduría ha venido difundiendo mensajes sobre la ‘Paz electoral’ en los que insiste en que aceptar los resultados electorales fortalece la legitimidad de las instituciones y contribuye a la estabilidad del país. Asimismo, ha promovido la idea de que las diferencias políticas deben resolverse a través de los mecanismos democráticos y no mediante la confrontación.

Con la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial, se espera que la jornada transcurra sin contratiempos y que, una vez se conozcan los resultados, prevalezca el respeto por la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

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