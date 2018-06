Precisamente fueron Antanas Mockus y Claudia López los que expresaron, en público, que apoyarán y votarán por el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, al que le pusieron 12 condiciones que tendrá que respetar y cumplir en caso de ser elegido presidente el próximo 17 de junio.

Al verlos abrazados en la foto, usuarios en redes recordaron que los dos nuevos aliados de Petro lo criticaban hasta hace unos meses por su pasado, y que, incluso, esos cuestionamientos los trasladaron de las redes y los expusieron en entrevistas que dieron a medios de comunicación.

Por ejemplo, de Mockus recuerdan cuando en entrevista con Vicky Dávila, en W Radio (marzo de 2018), dijo que no le gustaría Petro como presidente debido a que no le ve una estrecha relación con la ley.

Según él, pese a que Petro se caracteriza por ser un buen orador, cuando una persona se vuelve alcalde o presidente tiene que renunciar a dejar de incumplir la ley.

A lo que se referiría Mockus es a comentarios que hizo el mismo Petro como que, si llegará a la Presidencia, propondría una asamblea constituyente para cambiar la Constitución.

No obstante, entre los compromisos que Petro firmó este viernes para recibir el apoyo de Mockus y López precisamente está ese punto: “No convocaré a una asamblea constituyente”.

En cuanto a López, la crítica que le hacen es que a través de su cuenta en Twitter le dio ‘palo’ a Petro por no ser claro a la hora de hablar de Hugo Chávez, y por no calificar de dictadura el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.

En ese sentido, desempolvaron la entrevista que ella concedió en marzo a la revista Semana: “Yo le dije a Petro, ‘nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez. Que hasta el año pasado defendías a Maduro’. Hoy como todos los políticos tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano. Que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario. Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador. Eso es muy perverso porque aunque él es buen candidato, entre mejor le vaya más asusta a los demás”.

Varios tuiteros, menos críticos con López y Mockus, advierten que para ese momento ellos estaban trabajando con la campaña de Sergio Fajardo, y que como fórmula vicepresidencial que era Claudia simplemente atacaba al rival a vencer.

Además, argumentan otros, que los dos siempre dejaron claro que en caso de que Fajardo perdiera en primera vuelta ellos no votarían en segunda por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque.

Hay quienes recuerdan, también, que lo que pasa en este caso es una situación similar a la que ocurrió hace apenas una semana con el expresidente César Gaviria, que después de criticar públicamente por años al expresidente Álvaro Uribe ahora llevó a su partido Liberal a hacer una alianza con él para apoyar a Duque.