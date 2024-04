Por: El Colombiano

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, protagonizó otra de sus habituales salidas en falso, propias en la mayoría de sus intervenciones. Esta vez lo hizo durante un foro de salud que organizó el partido En Marcha y en el que participó junto al exministro Alejandro Gaviria y a la senadora Angélica Lozano.

En una parte de su participación, Jaramillo trajo a colación una columna de 2012 del periodista Juan Gossaín, que hablaba sobre el sistema de salud. “Él planteaba: ‘Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes’”, citó el ministro mientras alzaba la mirada al público e inclinaba su cuerpo hacia la izquierda.

Ministro @GA_Jaramillo, usted salió al terminar de hablar en el foro de En Marcha, pero esto es para usted 👇🏼 pic.twitter.com/OFVtOYCcb5 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) April 27, 2024

Este momento fue puesto en evidencia por la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien compartió en X el video. La congresista, por supuesto, no se guardó nada y puso en evidencia el comentario misógino y machista que hizo el ministro.

“No es ningún chiste. ¿Cómo así que “prepagos complacientes”? Por esa lógica machista de creer que las mujeres son para violarlas, follarlas y pagar y por creer que las mujeres tienen dueño es que estamos viviendo una pandemia de violencia contra las mujeres”, espetó Lozano.

La frase que citó Guillermo Jaramillo, efectivamente, fue escrita por Juan Gossaín en una columna en El Tiempo titulada “Así se robaron el sistema de salud de los colombianos” y que fue publicada el 23 de marzo de 2012.

Sin embargo, no fue la única declaración salida de tono del funcionario durante el foro. En otro momento, expresó que “primero decían que era que no llegábamos a acuerdos con las EPS, entonces ahora las EPS son traidoras”.

#LoÚltimo | El ministro de salud Guillermo Jaramillo en el foro ideológico del movimiento político en Marcha dijo que primero decían que no llegaban acuerdos con las EPS y ahora las llaman traidoras. Pero subrayó que todo es porque no pueden aceptar que un exguerrillero sea… pic.twitter.com/1FUPBp0dLL — La FM (@lafm) April 26, 2024

Y luego sostuvo: “es indudable que tenemos dificultades y nosotros no tenemos la prensa, no tenemos la radio, no tenemos la televisión y todo lo que han hecho es porque no pueden aceptar —perdónenme que tenga que decirlo— que un exguerrillero que lleva trabajando dentro del sistema en favor de la paz y del entendimiento llegue a ser presidente o que briegue hacer algunos cambios”.

Tras salir del foro, el ministro dijo que este fin de semana durante una reunión de ministros en Paipa (Boyacá) decidirán cuándo van a radicar en el Congreso la nueva reforma a la salud concertada con seis EPS.

“En lo que estamos de acuerdo todos es que se necesita una reforma a la salud (…), yo creo que hemos dado un paso muy grande que es el tema de la concertar con las EPS, que era un tema controvertido porque la resulta que no”, añadió.

#Atención | El ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, aseguró que en el encuentro del gabinete en Paipa, este fin de semana, decidirán si radican la nueva reforma a la salud concertada con las EPS el próximo lunes. No descartó insistir en la apelación de la reforma archivada. pic.twitter.com/yQkbnz1LYx — Laura Duarte Sandoval (@laurad_duarte) April 26, 2024

Sobre el foro, en la cuenta de X del Ministerio de Salud publicaron una foto de Guillermo Jaramillo abrazándose con Alejandro Gaviria con el mensaje: “Este abrazo es un mensaje para decirles a todos que somos un solo país. Podemos tener discusiones o no pensar igual, pero debemos ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Si sabemos que necesitamos las reformas y la paz, hagámoslas, para que mañana el pueblo pueda vivir mejor”.

"Este abrazo es un mensaje para decirles a todos que somos un solo país. Podemos tener discusiones o no pensar igual, pero debemos ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Si sabemos que necesitamos las reformas y la paz, hagámoslas, para que mañana el pueblo pueda vivir mejor",… pic.twitter.com/xr7peA601r — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 26, 2024

