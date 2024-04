Por: El Espectador

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo reunido este 9 de abril con voceros de las EPS intervenidas, se pronunció tras el encuentro, que catalogó como positivo, y se refirió las dos demandas que llegaron al Consejo de Estado para frenar las decisiones y medidas de la Superintendencia de Salud.

En diálogo con El Espectador, el ministro Jaramillo aseguró que el balance de la reunión en la que estuvo junto con el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y los voceros de las EPS Sanitas (cuyos afiliados reportan demoras en citas) y Nueva EPS es positivo. Agregó que en ningún momento se busca liquidar estas entidades, sino mejorar su prestación del servicio y garantizar su continuidad.

Además, dijo que era necesario recordar que las intervenciones a las EPS también han tenido lugar en los últimos gobiernos: “El doctor Iván Duque intervino más de 13 veces, el doctor Juan Manuel Santos como 18 y el doctor Álvaro Uribe también”.

A su vez, se refirió a las dos medidas de nulidad que llegaron al Consejo de Estado y que fueron presentadas por el exministro de justicia del gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz; y el partido Cambio Radical. El exfuncionario le pidió al Alto Tribunal que tumbe la decisión de intervenir Sanitas y que le ordene a la Superintendencia cesar cualquier otra actividad relacionada con esta y otras intervenciones al sistema de salud actual. Lo propio hizo la fuerza política, asegurando que no permitirá que “se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema”.

“Las intervenciones no se hacen porque quieran, sino porque es fundamentalmente en este caso. Nosotros no las hemos intervenido para liquidarlas, sino para buscar cómo solucionamos los problemas y que se puedan mejorar los servicios y no dejar desprotegidos de ninguna manera a la gente. Eso es lo que se está haciendo”, dijo el ministro al respecto.

