La Selección Colombia sufrió, pero al final aprovechó su oportunidad de ‘oro’ frente a Venezuela para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, con seis puntos de seis. La ‘tricolor’ está imparable.

Y es que, de haber igualado frente a la ‘vinotinto’, el conjunto ‘cafetero’ hubiera complicado sus aspiraciones de título en este hexagonal. No obstante, con la victoria por 3-2 siguen en lo más alto de la tabla y dependiendo de sí mismas, independiente a los que pueda suceder entre Perú vs. Argentina y Paraguay vs. Brasil.

¡El grito final! 🔝⚽ Los goles de Mary José Álvarez, Ana González y Gabriela Rodríguez para el triunfo de @FCFSeleccionCol en el inicio de la segunda fecha de la Fase Final en la CONMEBOL #Sub20Fem. 🇨🇴🏆 Mirá el resumen del partido completo. 🔗#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 26, 2024

En el encuentro de este viernes, la Selección Colombia femenina Sub-20 inició ganado el compromiso desde los tres minutos con una anotación de Mary José Álvarez, que posteriormente se convirtió en 2-0, cuando Ana Milé González le repitió la ‘dosis’ a las venezolanas antes del entretiempo.

En el complemento, no todo fue color de rosa para las colombianas, que se vieron sometidas por las venezolanas desde el primer minuto. Tanto, que luego de un error en salida de Luis Agudelo, Marianyela Jiménez puso el descuento.

Esto, evidentemente abrió el juego a favor de la ‘vinotinto’, que a los 82’ aprovechó n desajuste defensiva de las ‘cafeteras’, para marcar el 2-2 q ue ‘pintaba’ para definitivo.

Sin embargo, con lo que nadie contaba era con Gabriel Rodríguez, quien a los 90+2’ se reportó con un gol agónico, que significó el 3-2 final y tres puntos para la Selección Colombia femenina Sub-20, en la segunda jornada del hexagonal final.

Por su parte, el cuadro venezolano consumió su segunda derrota consecutiva en este cuadrangular, que definirá al nuevo campeón del certamen continental. Frente a este panorama, la ‘vinotinto’ no depende de sí misma y, con un margen de error mínimo, todavía tiene pocas posibilidades de salir campeón.

