El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, permite al Estado colombiano, clasificar a la población según sus condiciones de vida e ingresos, para focalizar la inversión social a los ciudadanos que más lo necesitan.

La categorización de los ciudadanos se hace en cuatro grupos, A, B, C y D, siendo el Grupo A las personas en condición de pobreza extrema, y el grupo D la población que no es pobre ni vulnerable. Estas categorías determinan a qué subsidios y programas sociales pueden acceder.

Desde hace algunos años, este programa también está destinado a la población venezolana en el país, como una herramienta para brindar ayuda a este grupo de ciudadanos y que puedan acceder a distintos servicios, como el Régimen Subsidiado de Salud, y a algunos de los subsidios entregados por el gobierno nacional.

¿Cómo inscribirse al Sisbén?

Si quiere solicitar la encuesta Sisbén para ciudadanos venezolanos por primera vez deberá ingresar al Portal ciudadano del Sisbén y registrarse.

Para el registro tendrá que completar sus datos personales, incluido el tipo de documento de identidad, entre las opciones se encuentran cédula de extranjería, pasaporte, salvoconducto para refugiado, Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso de Protección Temporal (PPT). De ser necesario, deberá repetir este proceso para todos los miembros del núcleo familiar.

Luego de hacer el registro, y haber seleccionado al jefe del hogar, debe solicitar una cita para la realización de la encuesta, para que un entrevistador de la entidad haga una visita a su lugar de residencia y realice una entrevista a los miembros de la familia.

Puede solicitarla dando clic en el botón ‘Solicita tu encuesta aquí’, una vez haya seleccionado esta opción deberá ingresar los datos del solicitante principal y el lugar donde se va a realizar la encuesta.

Según la entidad, los migrantes que vivan en lugares como albergues, paga diarios o campamentos, no pueden solicitar la encuesta. En caso de que viva en uno de estos lugares y quiera acceder al Sisbén, puede aplicar al subsidio de arriendo para migrantes venezolanos, que lo ayudará a pagar mensualmente el arriendo de una vivienda.

Esta visita será la que determine si son incluidos en la base de datos del Sisbén para la posterior clasificación que determinará a cuáles beneficios y subsidios pueden acceder.

Este proceso también se puede realizar de manera presencial en las oficinas de la entidad. El Sisbén cuenta con directorio web en el que puede consultar todas las oficinas a nivel nacional, puede ingresar a este haciendo clic aquí.

De acuerdo con la información de la entidad, los tiempos de respuesta y las validaciones por el Departamento Nacional de Planeación para extranjeros, establece exactamente a los que rigen para los ciudadanos colombianos.

Este se establece de acuerdo con la fecha de registro de la solicitud, la fecha de aplicación de la encuesta, la fecha en la que fue envida y recibida la información de la encuesta Sisbén en el Departamento Nacional de Protección que se encargará de realizar el proceso de validación y certificación.

